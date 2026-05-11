Βιολάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής της εταιρείας

Τέσσερις ώρες κράτησε η απολογία του γενικού διευθυντή της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου που συγκλόνισε τα Τρίκαλα.

Αμέσως μετά με κοινή απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα, ο γενικός διευθυντής της «Βιολάντα» αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους για το δυστύχημα στα Τρίκαλα που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργάτριες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση, υποχρεούται να καταβάλει εγγύηση 50.000 ευρώ, να δίνει τακτικά το «παρών» στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.

Οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ενδείξεις άμεσης συνέργειας σε έκρηξη με δόλο, εκτιμώντας πως αυτό θα έπρεπε να οδηγήσει τις δικαστικές αρχές σε διαφορετική κρίση.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες κλήσεις για καταθέσεις και απολογίες μηχανικών που υπέγραψαν σχετικές μελέτες, καθώς και υπαλλήλων υπηρεσιών που είχαν πραγματοποιήσει αυτοψίες και ελέγχους στις εγκαταστάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγγενείς των θυμάτων, που βρέθηκαν σήμερα στα δικαστήρια, εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση.

Όπως ανέφεραν, σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, ο γενικός διευθυντής είχε ενημερωθεί για προβλήματα και καταγγελίες, χωρίς ωστόσο να ληφθούν –κατά τους ίδιους– τα αναγκαία μέτρα για να αποτραπεί η τραγωδία.

Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας παραμένει προφυλακισμένος, καθώς απορρίφθηκε το πρώτο αίτημα αποφυλάκισής του.

Ωστόσο, έχει ήδη καταθέσει δεύτερο αίτημα προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ζητώντας –σύμφωνα με πληροφορίες– την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους.