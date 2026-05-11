Αλλαγές στα δρομολόγια του Τραμ στις γραμμές 6 και 7

Η στάση «Ζάππειο» με κατεύθυνση προς Σύνταγμα μεταφέρεται σε νέα θέση στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο Τραμ, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (11.05.2026).

Όπως ενημερώνει η ΣΤΑΣΥ, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ αφορούν τη Γραμμή 6 και τη Γραμμή 7.

Ειδικότερα:

– Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», από την Τρίτη 12/05 έως και την Πέμπτη 14/05, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα εκτελούν τη διαδρομή Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη, λόγω εργασιών μεταφοράς της στάσης Τραμ «Ζάππειο» (με κατεύθυνση προς Σύνταγμα), από την υφιστάμενη θέση στην οδό Αρδηττού σε νέα θέση επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας.

– Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» από τη Δευτέρα 11/05 έως και την Τετάρτη 20/05 μεταξύ 21:00 – 01:00, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» και θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης κτιρίου επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

