Φώκια κάνει ηλιοθεραπεία στη Σύμη δίπλα στον κόσμο – Βίντεο με την απρόσμενη επισκέπτρια

Μικροί αλλά και μεγάλοι απόλαυσαν τη συντροφιά του θηλαστικού, τραβώντας φωτογραφίες και βίντεο
Φώκια λιάζεται στη Σύμη
Φώκια λιάζεται στη Σύμη / πηγή Symi TV (Facebook)

Μία φώκια έκανε την εμφάνισή της στη Σύμη στην παραλία Νημποριό, εκπλήσσοντας ευχάριστα τον κόσμο που απολάμβανε το μπάνιο του.

Η φώκια πέρασε δίπλα από τους κολυμβητές στην παραλία Νημποριό στη Σύμη και… ξεθαρρεμένη βγήκε και στην ακτή για λίγη χαλάρωση κάτω από τον ήλιο.

Το βίντεο που «ανέβασε» το Symi TV στο Facebook δείχνει τη φώκια να «μαζεύει» ήλιο χωρίς να ενοχλείται από την παρουσία των ανθρώπων.

 

Από την άλλη πλευρά, ο απρόσμενος επισκέπτης έδωσε την ευκαιρία σε μικρούς αλλά και μεγάλους να απολαύσουν τη συντροφιά του θηλαστικού, τραβώντας φωτογραφίες και βίντεο.

