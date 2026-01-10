Φωκίδα: Προσπάθησαν να περάσουν στις φυλακές Μαλανδρίνου τηλεόραση γεμάτη κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρικές συσκευές

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις φυλακές Μαλανδρίνου στη Φωκίδα, όπου συγγενής κρατούμενου επιχείρησε να «του περάσει» κινητά τηλέφωνα με ιδιαίτερο τρόπο.

Όπως διαπίστωσαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών, συγγενής κρατουμένου επιχείρησε να περάσει μία τηλεόραση στις φυλακές, ωστόσο κατά τον έλεγχο, εντόπισαν στο εσωτερικό της δεκάδες κινητά τηλέφωνα.

Συνολικά εντός της τηλεόρασης είχαν τοποθετηθεί επιμελώς 22 κινητά τηλέφωνα, 11 φορτιστές, 5 ακουστικά, 8 ρούτερ για wifi και κάρτες sim.

Η τηλεόραση ήταν 40 ιντσών, η οποία λόγω μεγέθους δεν μπορούσε να ελεγχθεί μέσω ελέγχου x-ray. Έτσι, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι προχώρησαν σε έλεγχο για εντοπισμό ναρκωτικών κατά τον οποίο βρέθηκε ποσότητα μεθαμφεταμίνης.

Ως αποτέλεσμα, η τηλεόραση αποσυναρμολογήθηκε και στο εσωτερικό της βρέθηκαν οι ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο άνθρωπος που επιχείρησε να περάσει την τηλεόραση μέσα στις φυλακές, με την πρόφαση ότι ο κρατούμενος συγγενής του ήθελε να παρακολουθεί, συνελήφθη από τις αρχές.