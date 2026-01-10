Ελλάδα

Φωκίδα: Προσπάθησαν να περάσουν στις φυλακές Μαλανδρίνου τηλεόραση γεμάτη κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρικές συσκευές

Συνολικά εντός της τηλεόρασης είχαν τοποθετηθεί επιμελώς 22 κινητά τηλέφωνα, 11 φορτιστές, 5 ακουστικά, 8 ρούτερ για wifi και κάρτες sim
Φυλακές Μαλανδρίνου

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις φυλακές Μαλανδρίνου στη Φωκίδα, όπου συγγενής κρατούμενου επιχείρησε να «του περάσει» κινητά τηλέφωνα με ιδιαίτερο τρόπο.

Όπως διαπίστωσαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών, συγγενής κρατουμένου επιχείρησε να περάσει μία τηλεόραση στις φυλακές, ωστόσο κατά τον έλεγχο, εντόπισαν στο εσωτερικό της δεκάδες κινητά τηλέφωνα.

Συνολικά εντός της τηλεόρασης είχαν τοποθετηθεί επιμελώς 22 κινητά τηλέφωνα, 11 φορτιστές, 5 ακουστικά, 8 ρούτερ για wifi και κάρτες sim.

Η τηλεόραση ήταν 40 ιντσών, η οποία λόγω μεγέθους δεν μπορούσε να ελεγχθεί μέσω ελέγχου x-ray. Έτσι, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι προχώρησαν σε έλεγχο για εντοπισμό ναρκωτικών κατά τον οποίο βρέθηκε ποσότητα μεθαμφεταμίνης.

Ως αποτέλεσμα, η τηλεόραση αποσυναρμολογήθηκε και στο εσωτερικό της βρέθηκαν οι ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο άνθρωπος που επιχείρησε να περάσει την τηλεόραση μέσα στις φυλακές, με την πρόφαση ότι ο κρατούμενος συγγενής του ήθελε να παρακολουθεί, συνελήφθη από τις αρχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
114
86
84
64
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τέσσερις συλλήψεις εντός των φυλακών Κορυδαλλού: Βρέθηκε μαχαίρι και ποσότητα ναρκωτικών μέσα σε κελιά
Οι δύο από τους συλληφθέντες, στο κελί των οποίων βρέθηκαν το μαχαίρι και τα ναρκωτικά, οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία για τους άλλους δύο θα υποβληθεί αρμοδίως
Φυλακές Κορυδαλλού
Οι αγρότες αποφάσισαν «ναι» στο διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Δεν θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
Η πανελλαδική σύσκεψη αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση της διεξαγωγής συλλαλητηρίου στην Αθήνα εκτιμώντας ότι σ'αυτή τη φάση δεν έχει να προσφέρει τίποτε περισσότερο στον αγώνα
τρακτέρ 28
Newsit logo
Newsit logo