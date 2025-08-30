Φωτιά σε 4 διαφορετικές εστίες σε δασική έκταση στα Γρεβενά – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Σάββατο (30/8/2025) στα Γρεβενά, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη με 4 διαφορετικές εστίες και καίει δασική έκταση.

Πριν λίγο ήχησε και το «112» το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους της περιοχής Σύνδενδρο να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Από τη φωτιά μάλιστα σημειώθηκε πτώση πυλώνων του ΔΕΔΔΗΕ.

Μία εστία της φωτιάς στα Γρεβενά εντοπίζεται στην περιοχή «Γέφυρα του Γάτου» δυτικά της πόλης, ενώ άλλη καίει στο Άλσος Θεοδωρίδη, κοντά στο εκτροφείο θηραμάτων.

Τελευταία ενημέρωση συμπληρώνει ότι φωτιά έχει εκδηλωθεί και έξω από το χωριό Κυδωνιές.

Στις φωτιές επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Για 4 διαφορετικές εστίες πυρκαγιών, που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών, κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2025

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής, η οποία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ήχησε το 112 «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σύνδενδρο της Περιφερειακής Ενότητας #Γρεβενών



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 30, 2025

Το μήνυμα προειδοποιεί: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»