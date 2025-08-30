Ελλάδα

Φωτιά σε 4 διαφορετικές εστίες σε δασική έκταση στα Γρεβενά – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι μεγάλη
η φωτιά στα γρεβενα
Η φωτιά στα Γρεβενά / φωτό από greveniotis.gr

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Σάββατο (30/8/2025) στα Γρεβενά, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη με 4 διαφορετικές εστίες και καίει δασική έκταση.

Πριν λίγο ήχησε και το «112» το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους της περιοχής Σύνδενδρο να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Από τη φωτιά μάλιστα σημειώθηκε πτώση πυλώνων του ΔΕΔΔΗΕ.

Μία εστία της φωτιάς στα Γρεβενά εντοπίζεται στην περιοχή «Γέφυρα του Γάτου» δυτικά της πόλης, ενώ άλλη καίει στο Άλσος Θεοδωρίδη, κοντά στο εκτροφείο θηραμάτων.

Τελευταία ενημέρωση συμπληρώνει ότι φωτιά έχει εκδηλωθεί και έξω από το χωριό Κυδωνιές.

Στις φωτιές επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Η φωτιά στα Γρεβενά
Η φωτιά στα Γρεβενά / φωτό από greveniotis.gr

fotia grevena

Η φωτιά στα Γρεβενά
Η φωτιά στα Γρεβενά / φωτό από greveniotis.gr
φωτιά στα γρεβενά
φωτό από greverniotis.gr

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής, η οποία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ήχησε το 112 «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Το μήνυμα προειδοποιεί: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Ελλάδα
