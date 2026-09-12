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Φωτιά σε δασική έκταση στη Φούρκα Κόνιτσας: 3 εναέρια επιχειρούν στο μέτωπο

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 3 πυροσβεστικά οχήματα και 3 αεροσκάφη
Φωτιά στην Εύβοια
(ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (12.09.2026) σε δασική έκταση στην περιοχή Φούρκα Κόνιτσας.

Στο σημείο της φωτιάς στη Φούρκα Κόνιτσας επιχειρούν 12 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 3 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη.

Παράλληλα, ο Δήμος Κόνιτσας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, διαθέτοντας μηχάνημα έργου.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.

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