«Λύγισε» η Κατερίνα Στανίση για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Μας έφυγε τζάμπα, ήταν ένα παιδί»

Φορτισμένη συναισθηματικά εμφανίστηκε η Κατερίνα Στανίση το Σάββατο (12.09.2026) στον αέρα της εκπομπής Εξελίξεις Τώρα, μιλώντας για τον φίλο, συνάδελφο και συνεργάτη της, Γιώργο Μαζωνάκη που πέθανε σε ηλικία 54 ετών έπειτα από ανακοπή που υπέστη.

Η Κατερίνα Στανίση εμφανώς συγκινημένη μίλησε για τον αξέχαστο τραγουδιστή και για την περίοδο που συνεργάστηκαν κυκλοφορόντας την επιτυχία «Σ’ έχω κάνει Θεό» αλλά και για την περίοδο που οι δύο τους εμφανίζονταν μαζί στην Πύλη Αξιού στη Θεσσαλονίκη και στο Thalassa People’s Stage. Η δημοφιλής τραγουδίστρια και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συμπράξει καλλιτεχνικά σε προγράμματα που άφησαν εποχή, ερμηνεύοντας επιτυχίες και χαρίζοντας δυνατές στιγμές στο κοινό.

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Μιλώντας στις Εξελίξεις Τώρα, η Κατερίνα Στανίση έκανε λόγο για «ένα παιδί που έφυγε τζάμπα. Από αυτά που βλέπω, πιστεύω ότι ο Γιώργος μας πήγε άδικα. Αυτό που με στενοχωρεί είναι ότι έφυγε και εκείνος στενοχωρημένος. Ήταν επαγγελματίας, πολύ καλός συνεργάτης και καλός εργοδότης. Είχε πολύ κόσμο στην δούλεψή του».

Και συμπλήρωσε: «Δεν είχε την μύτη ψηλά. Ήμασταν άνθρωποι της γειτονιάς μας και μας βγήκε σε καλό. Δεν ξέρω τι έγινε. Εννοείται θα ήταν εδώ αν δεν είχαν γίνει όσα έγιναν, αυτό το λάθος, δεν ξέρω τι ήταν. Έχει γίνει μόδα με αυτές τις μεθόδους. Θέλω να ξέρει ο Γιώργος ότι τον αγαπάμε».

Το απόλυτο σημείο αναφοράς στα κοινά τους προγράμματα ήταν το ντουέτο τους στο εμβληματικό τραγούδι «Σ’ έχω κάνει Θεό».

Η Κατερίνα Στανίση είχε ερμηνεύσει πρώτη το κομμάτι, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης το απογείωσε αργότερα με τη δική του εξαιρετικά επιτυχημένη επανεκτέλεση. Στις ζωντανές τους εμφανίσεις μοιράζονταν τη σκηνή σε αυτό το κομμάτι, με τη Στανίση συχνά να τον πειράζει χαριτολογώντας μπροστά στον κόσμο.