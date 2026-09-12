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Γιώργος Μαζωνάκης: Ο διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας διαψεύδει πως είχε μεταφερθεί υπό άκρα μυστικότητα πριν από ένα μήνα

Δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο τραγουδιστής παρουσίασε πόνους στην καρδιά, είχε λιποθυμικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε με κάποιο όχημα στο νοσοκομείο χωρίς ωστόσο να δοθούν τα δικά του στοιχεία
Γιώργος Μαζωνάκης,Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
Γιώργος Μαζωνάκης,Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ/ EUROKINISSI)
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Ο διοικητής του Νοσοκομείου «Ασκληπιείου Βούλας», Αιμίλιος Βουγιουκλάκης σε ανάρτησή του διαψεύδει τα δημοσιεύματα που θέλουνε τον Γιώργο Μαζωνάκη να είχε προσέλθει στο νοσοκομείο πριν από ένα μήνα με καρδιακό ή αναπνευστικό πρόβλημα.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου «Ασκληπιείου Βούλας» αναφέρει πως «με γνώμονα την ανάγκη προστασίας της μνήμης του εκλιπόντος Γιώργου Μαζωνάκη και αναφορικά με αναπαραχθέντα δημοσιεύματα της χθεσινής ημέρας, επισημαίνεται ότι:

Από όλα τα επίσημα στοιχεία και την σχετική λογοδοσία δεν επιβεβαιώνεται κάποια «αιφνίδια και υπό άκρα μυστικότητα» επείγουσα προσέλευση του δημοφιλούς τραγουδιστή στο Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, τους τελευταίους μήνες, με αναφερόμενο καρδιακό ή αναπνευστικό πρόβλημα».

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, πριν από 4 εβδομάδες, ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε πόνους στην καρδιά, είχε λιποθυμικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε με κάποιο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας» χωρίς ωστόσο να δοθούν τα δικά του στοιχεία.

Ο τραγουδιστής υπεβλήθη σε εξετάσεις και λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του.

Όλα έγιναν κάτω από άκρα μυστικότητα, ωστόσο κάποια άτομα που βρίσκονταν στο νοσοκομείο αναγνώρισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το περιστατικό δεν έχει καταγραφεί επίσημα, ωστόσο η Διοίκηση του νοσοκομείου πραγματοποιεί έρευνα για να βοηθήσει τις αρχές.

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