Φωτιά στην Ηλεία στην περιοχή Χειμαδιό: Ρίψεις νερού από 3 αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (12.09.2026) σε περιοχή της Ηλείας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Χειμαδιό Ηλείας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 17:00.

Στην περιοχή έσπευσαν 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 7 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης 3 αεροσκάφη.

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