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Φωτιά στην Πάρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην περιοχή Λεύκες

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς
Ελικόπτερο
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Φωτιά ξέσπασε στην Πάρο, το μεσημέρι του Σαββάτου (12.09.2026), για την κατάσβεση της οποίας έχουν κινητοποιηθεί κλιμάκια της Πυροσβεστικής από Σύρο και Νάξο.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 στην Πάρο, στην περιοχή Λεύκες σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν πλέον 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος, καθώς στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συμμετέχουν εθελοντές, ενώ ο Δήμος Πάρου συνδράμει με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Οι δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω μέσα στις επόμενες ώρες. Με ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνουν στην Πάρο 7 πυροσβέστες από τη Σύρο, ενώ έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο ακόμη 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

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