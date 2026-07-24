Ελλάδα

Μαρκόπουλο: Φωτιά σε αυλή εργοστασίου ανακύκλωσης – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα
Φωτιά σε εργοστάσιο
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 24.07.2026, στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στο Μαρκόπουλο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά, που εκδηλώθηκε, σε αύλειο χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 20:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Ειδικότερα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχει ο δήμος Μαρκοπούλου – Μεσογαίας με υδροφόρες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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