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Meteo: Στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας το μεγαλύτερο ύψος βροχής από την κακοκαιρία

Τα φαινόμενα μετατοπίζονται προς τα ανατολικά της χώρας και αναμένεται να επηρεάσουν τα νησιά του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου τις βραδινές ώρες
Κεραυνοί
Photo / Eurokinissi
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Εντυπωσιακά είναι τα φαινόμενα που καταγράφηκαν από την κακοκαιρία που περνά από τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες, με το Meteo να καταγράφει τα στοιχεία της έντονης βροχόπτωσης και των κεραυνών.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπληξαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να καταγράφονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η κακοκαιρία συνοδεύτηκε από χιλιάδες κεραυνούς και μεγάλα ύψη βροχής, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την Αττική, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, με ιδιαίτερη ένταση στη Χαλκιδική. Η υψηλότερη καταγραφή έως τις 20:00 έγινε στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας, όπου έπεσαν 40,2 χιλιοστά βροχής.

Χάρτης αθροιστικού υετός έως τις 20:00, ώρα Ελλάδας, της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026.
Χάρτης αθροιστικού υετός έως τις 20:00, ώρα Ελλάδας, της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026.

Εντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία για την κεραυνική δραστηριότητα. Δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12 έδειξαν ότι μέχρι τις 19:50 είχαν καταγραφεί περισσότεροι από 55.000 κεραυνοί στην περιοχή της Ελλάδας, με περίπου τις μισές να σημειώνονται πάνω από την ξηρά.

Χάρτης ηλεκτρικών εκκενώσεων έως τις 19:50, ώρα Ελλάδας, της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026 (Δεδομένα από EUMETSAT)
Χάρτης ηλεκτρικών εκκενώσεων έως τις 19:50, ώρα Ελλάδας, της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026 (Δεδομένα από EUMETSAT)

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι το μέτωπο της κακοκαιρίας κινείται πλέον προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας τις βραδινές ώρες τα νησιά του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου. Ωστόσο, τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση όσο προχωρά η νύχτα.

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