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Κακοκαιρία: Προβλήματα σε τμήματα του Προαστιακού λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης – Καθυστερήσεις σε δρομολόγια

Αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια
Προαστιακός
Photo / Eurokinissi
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Η κακοκαιρία, έχει φέρει θέματα στην Αττική, με τον Προαστιακό σιδηρόδρομο να έχει προβλήματα, αρχικά σε όλο το δίκτυό του και έπειτα σε τμήματά του, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Όλα τα δρομολόγια του Προαστιακού διακόπηκαν στο δίκτυο του Σιδηροδρόμου Αθηνών, λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης που προκλήθηκαν από την έντονη κακοκαιρία που πέρασε από την Αττική το απόγευμα της Παρασκευής 24.07.2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λόγω των ανωτέρω συνθηκών, επηρεάζονται όλα τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή τους.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, στις 20:06 αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια.

Σημειώνεται ότι, προβλήματα εξακολουθούν να παρατηρούνται σε άλλα τμήματα του δικτύου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να μην έχει ακόμη ομαλοποιηθεί πλήρως και να αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

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