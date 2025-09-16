Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος – Αστυνομικοί απομάκρυναν ηλικιωμένο με πρόβλημα όρασης

Φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία λίγο πρίν τις 6:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (16,09.2025), σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην Ακαδημία Πλάτωνος και στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να την θέσουν υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας ηλικιωμένος διασώθηκε από τη φωτιά στο διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Η φωτιά ξεκίνησε από το υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος, πιθανότατα από τσιγάρο που κρατούσε ο ηλικιωμένος ένοικος, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά το στρώμα. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα και σε άλλα δωμάτια.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες, ενώ ο ένοικος, που αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης, απομακρύνθηκε έγκαιρα και με ασφάλεια από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, ύστερα από ειδοποίηση γειτόνων.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο ηλικιωμένος είναι καλά στην υγεία του.