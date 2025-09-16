Ελλάδα

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος – Αστυνομικοί απομάκρυναν ηλικιωμένο

Τα ξημερώματα της Δευτέρας εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Πυροσβέστες
Φωτογραφία αρχείου / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

 Φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία λίγο πρίν τις 6:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (16,09.2025), σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην Ακαδημία Πλάτωνος και στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να την θέσουν υπό έλεγχο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας ηλικιωμένος διασώθηκε από τη φωτιά στο διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Η φωτιά ξεκίνησε από το υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος, πιθανότατα από τσιγάρο που κρατούσε ο ηλικιωμένος ένοικος, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά το στρώμα. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα και σε άλλα δωμάτια.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες, ενώ ο ένοικος, που αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης, απομακρύνθηκε έγκαιρα και με ασφάλεια από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, ύστερα από ειδοποίηση γειτόνων.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο ηλικιωμένος είναι καλά στην υγεία του.

