Γυναίκα γέννησε μέσα σε ταξί στο δρόμο για το μαιευτήριο: «Βοηθήσαμε τη ζωή και αφήσαμε το μαύρο πίσω» λέει ο οδηγός

Μια μοναδική στιγμή συνέβη χθες Τρίτη (28.07.2026) όταν μια έγκυος γέννησε μέσα σε ταξί, στη διαδρομή προς το μαιευτήριο. Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της Αθήνας, και ευτυχώς είχε αίσιο τέλος με το μωράκι να φτάνει γρήγορα στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», με τη συνδρομή περιπολικού και ανδρών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ..

Ο οδηγός του ταξί, μιλώντας στην ΕΡΤnews, ανέφερε πως κατάλαβε αμέσως πως η έγκυος γυναίκα βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο τοκετού και ζήτησε τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.

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«Όταν γύρισα να κοιτάξω πίσω, είδα το κεφάλι του παιδιού να έχει ήδη βγει. Σοκαρίστηκα, αλλά προσπάθησα να παραμείνω ψύχραιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο οδηγός περιέγραψε την εμπειρία ως μία από τις πιο δυνατές στιγμές της ζωής του, λέγοντας πως η μεγαλύτερη ανακούφιση ήρθε όταν άκουσε το πρώτο κλάμα του μωρού. «Τότε μου έφυγε ένα τεράστιο βάρος. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», είπε, ενώ ευχαρίστησε την αστυνομία για την άμεση ανταπόκριση, τονίζοντας πως «έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, πάνω απ’ όλα σαν άνθρωπος», δήλωσε ο οδηγός ταξί.

«Βοηθήσαμε τη ζωή και αφήσαμε το μαύρο πίσω. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Το καθήκον μου, πάνω απ’ όλα, σαν άνθρωπος» συμπλήρωσε ο οδηγός.

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Mητέρα και νεογνό παραδόθηκαν στο ιατρικό προσωπικό όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Συγκινημένος αποκάλυψε ακόμη ότι λίγο πριν φτάσουν στο νοσοκομείο κράτησε το χέρι της μητέρας, η οποία τον ευχαριστούσε συνεχώς λέγοντας «Thank you».