Ελλάδα

Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός που βρέθηκε στη βαλίτσα – Ήρθε στην χώρα από την Κύπρο

Τα στοιχεία που συνέλεξαν οι ελληνικές αρχές και βοήθησαν την Ιντερπόλ να λύσει το μυστήριο με την ταυτότητά της
Κυψέλη
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Τέλος στο μυστήριο με τη σορό που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη, έβαλαν οι ελληνικές αστυνομικές αρχές σε συνεργασία με την Interpol τη Δευτέρα (27.07.2026). Μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις, αποδείχθηκε πως η σορός ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα η οποία έφτασε στην χώρα μέσω της Κύπρου.

Με το που εντοπίστηκε η σορός μέσα στη βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης, το μεσημέρι της 18ης Ιουλίου, οι αρχές ξεκίνησαν τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστώσουν την ταυτότητα του θύματος. Από τα αποτυπώματά της αποδείχθηκε πως δεν ήταν καταγεγραμμένη στην ελληνική βάση δεδομένων ενώ κανένας συγγενής της δεν την είχε αναζητήσει, τουλάχιστον σε ελληνικό αστυνομικό τμήμα.

Έτσι, άμεσα ενημερώθηκαν η Ιντερπόλ αλλά και αστυνομικές αρχές κάθε χώρας για την υπόθεσή της.

Το γεγονός πως το θύμα φορούσε σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου οδήγησε τις αρχές στο σενάριο πως δεν έχει καταγωγή από την Ελλάδα.

Εν τέλει η Ιντερπόλ, το βράδυ της Δευτέρας, ενημέρωσε την ΕΛΑΣ πως η σορός ανήκει στην Βρετανίδα με τα αρχικά στοιχεία Ε.Ρ.

Τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν πως η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα μέσω της Κύπρου. Οι αρχές αναζητούν αν εκείνη την ημέρα ταξίδεψε στην Ελλάδα μόνη της ή με παρέα. Σχετικές απαντήσεις αναμένεται να δώσει η αεροπορική εταιρεία.

Ταυτόχρονα ελέγχεται και αν υπήρχε κράτηση με τα στοιχεία της σε κάποιο κατάλυμα.

Η έρευνα από την ΕΛΑΣ συνεχίζεται προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 38χρονη έχασε τη ζωή της.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξει επικοινωνία των ελληνικών και των κυπριακών αρχών για την συλλογή στοιχείων που μπορεί να οδηγήσουν στην σύλληψη του ανθρώπου που άφησε τη σορό μέσα στη βαλίτσα και εξαφανίστηκε.

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