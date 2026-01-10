Ελλάδα

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9:00 σε διαμέρισμα 2ου ορόφου, επί της οδού Ταινάρου στο Περιστέρι
πυροσβεστικό
Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi

Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε διαμέρισμα στο Περιστέρι το πρωί του Σαββάτου (10.1.26). 

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9:00 σε διαμέρισμα 2ου ορόφου, επί της οδού Ταινάρου στο Περιστέρι.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα – περίπου 90 ετών – εντός του διαμερίσματος.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Ελλάδα
