Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά – Μαύροι καπνοί έχουν πνίξει την πόλη

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου σε διαμέρισμα στον Πειραιά με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Συγκεκριμένα στην φωτιά στο διαμέρισμα στον Πειραιά στην οδό Χαριλάου Τρικούπη και Καλλιγά, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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Η φωτιά καίει στον πρώτο όροφο και έχουν απομακρυνθεί οι κάτοικοι από τους υπόλοιπους ορόφους της πολυκατοικίας.

Λόγω της φωτιάς πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη και Καραΐσκου.

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Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους, ενώ κάτοικοι των διπλανών πολυκατοικιών εκκένωσαν με ασφάλεια τα κτίρια.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που εξασφάλισε το newsit.gr ο χώρος ήταν σαν αχούρι, με εύφλεκτα υλικά.

Έτσι όταν ξεκίνησε η φωτιά, άρπαξαν όλα γρήγορα με αποτέλεσμα να επεκταθεί σε ολόκληρο το διαμέρισμα και οι φλόγες να απειλήσουν ολόκληρη την πολυκατοικία.

Ένοικος της πολυκατοικίας περιγράφει πως ξεκίνησε η φωτιά ενώ τόνισε πως σήμερα θα κοιμηθεί σε ξενοδοχείο καθώς η πολυκατοικία έχει πνιγεί από τους καπνούς.

Δύο πυροσβέστες αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα και ήρθε το ΕΚΑΒ να τους δώσει τις πρώτες βοήθειες