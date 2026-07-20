Ελλάδα

Φωτιά στο Μακρυχώρι Καβάλας: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή σε πολύ δύσβατο σημείο που δυσχεραίνει σημαντικά την προσέγγιση του συμβάντος με οχήματα
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα, 20 Ιουλίου 2026, σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυχωρίου στη δημοτική ενότητα Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου στην Καβάλα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις για να σπεύσουν στο σημείο της φωτιάς στην Καβάλα.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 21ης και 7ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 2 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή σε πολύ δύσβατο σημείο που δυσχεραίνει σημαντικά την προσέγγιση του συμβάντος με οχήματα.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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