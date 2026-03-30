Φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη: Φιάλη υγραερίου εκτοξεύτηκε 50 μέτρα – «Μας άνοιξε τρύπα στον εξωτερικό τοίχο»

Από το χτύπημα της φιάλης δημιουργήθηκε τρύπα δίπλα στο παράθυρο διαμερίσματος της απέναντι πολυκατοικίας, με τους ενοίκους του να δηλώνουν σοκαρισμένοι
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Δευτέρα (30.03.2026) σε διαμέρισμα στου Γκύζη, έπειτα από έκρηξη φιάλης υγραερίου η οποία εκτοξεύτηκε δεκάδες μέτρα και καρφώθηκε σε απέναντι κτίριο.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λίγο μετά τις 19:30, για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Κάλβου στου Γκύζη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ηλικιωμένων, ενός άντρα και μιας γυναίκας.

Άμεσα ειδοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα για κατάσβεση ενώ συνέβαλλαν και στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του ζευγαριού.

Μετά την έκρηξη η φιάλη υγραερίου εκτοξεύτηκε περίπου 50 μέτρα μακριά και καρφώθηκε σε τοίχο πολυκατοικίας στην οδό Ραγκαβή.

Από το χτύπημα της φιάλης δημιουργήθηκε τρύπα δίπλα στο παράθυρο διαμερίσματος της απέναντι πολυκατοικίας, με τους ενοίκους του να δηλώνουν σοκαρισμένοι.

«Το περιστατικό έγινε χοντρικά περίπου στις 19:30. Καθόμασταν μέσα στο διαμέρισμα, στο σαλόνι και ξαφνικά ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος και τράνταγμα, σαν να κουνήθηκε το διαμέρισμα. Βγήκαμε στο μπαλκόνι και είδαμε φωτιά σε απέναντι μπαλκόνι και κάποιες φιάλες υγραερίου», είπε στο newsit.gr ο ένοικος του απέναντι κτιρίου.

Και συμπλήρωσε: «Συνειδητοποιήσαμε ότι μας άνοιξε τρύπα στον εξωτερικό τοίχο από τη φιάλη που έφυγε από τη φιάλη στον δικό μας τοίχο. Έχει ανοίξει τρύπα έχουμε υλικές ζημιές στο σπίτι. Για καλή μας τύχη δεν ήταν κάποιος στο δωμάτιο, αλλά 5 λεπτά πριν ήταν η κοπέλα μου, η οποία είναι σε σοκ γιατί σκέφτεται ότι θα μπορούσε να έχει πάθει σοβαρή ζημιά αν ήταν στον χώρο».

Με καροτσάκι και μάσκα οξυγόνου απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο οι πυροσβέστες, όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr.

