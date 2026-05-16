Κλείνουν από τη Δευτέρα (18.05) οι σήραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης

Κλείνουν προσωρινά από τη Δευτέρα (18.05.2026) έως και την Παρασκευή (22.05.2026) οι σήραγγες των Τεμπών, καθώς τίθενται σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Α.Θ.Ε..

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο τμήμα από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως το νοτιότερο άκρο του Α/Κ Πλαταμώνα, και στις δύο κατευθύνσεις. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν καθημερινά από τις 07:30 έως τις 20:30, ή νωρίτερα εφόσον ολοκληρώνονται οι εργασίες στις σήραγγες των Τεμπών.

Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης θα διακοπεί λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Από την Παλαιά Εθνική Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς η κυκλοφορία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών, τόσο για την κατεύθυνση προς Αθήνα όσο και προς Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, θα ισχύσουν επιμέρους αποκλεισμοί σε κλάδους εισόδου και εξόδου στους κόμβους Ευαγγελισμού, Λεπτοκαρυάς, Ραψάνης, καθώς και στον σταθμό διοδίων Πλαταμώνα, σε αμφότερες τις κατευθύνσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς αυξημένη προσοχή, συμμόρφωση με τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων, για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας