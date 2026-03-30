Φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη: Η φιάλη υγραερίου εκτινάχθηκε δεκάδες μέτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (30.03.2026) στην πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στου Γκύζη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Κάλβου στου Γκύζη, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ήδη επιχειρούν στο σημείο 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για διαμέρισμα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ανθρώπων, ενός άντρα και μιας γυναίκας.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε ύστερα από έκρηξη φιάλης αερίου που προκάλεσε πυρκαγιά.

Η φιάλη εκτοξεύτηκε στα 50 μέτρα και καρφώθηκε σε άλλη πολυκατοικία, επί της Ραγκαβή.

Μάλιστα, η μπουκάλα υγραερίου εκσφενδονίστηκε από τη μια πολυκατοικία και έπεσε στο μπαλκόνι ενός ενοίκου και άνοιξε τρύπα από το παράθυρό του ενώ αυτός βρισκόταν μέσα μαζί με την κοπέλα του. Το ζευγάρι είναι σοκαρισμένο από το περιστατικό, από το οποίο ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα.