Φωτιά σε κτίριο στο Ίλιον, έχει επεκταθεί και σε διαμερίσματα – Επιχειρούν 22 πυροσβέστες

Φωτιά σε κτίριο που στεγάζει επαγγελματικό χώρο ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30.4.26) στο Ίλιον.

Η φωτιά εκδηλώθηκε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης στο Ίλιον και στο οποίο στεγάζεται κατάστημα με ανταλλακτικά.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν στο σημείο 22 πυροσβέστες, οκτώ οχήματα και ένα κλιμακοφόρο όχημα. Η φωτιά έχει επεκταθεί και στους τρεις ορόφους του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά καταστράφηκαν ολοσχερώς οι δυο κατοικημένοι όροφοι πάνω από την αποθήκη ανταλλακτικών, ενώ προκλήθηκαν μικρές φθορές σε διπλανά κτίρια.

Την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά το κατάστημα ήταν κλειστό.

Εκτροπές οχημάτων λόγω της φωτιάς

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προχωρήσει η τροχαία λόγω της μεγάλης φωτιάς στο Ίλιον. Συγκεκριμένα, διενεργούνται οι εξής εκτροπές οχημάτων:

1.Πηνελόπης και Καπετάν Βέρα

2.Εκάβης και Αφροδίτης

3.Αφροδίτης και Πηνελόπης

4.Ανδρομάχης και Ιερού Λόχου