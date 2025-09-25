Φωτιά σε σπίτι στην Εύβοια: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης

Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην Εύβοια, το μεσημέρι της Πέμπτης (25.09.2025), με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης του να τραυματιστεί φέροντας σοβαρά εγκαύματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σπίτι στα Πολιτικά Ευβοίας. Σύμφωνα με το evima.gr, η πυρκαγιά προκλήθηκε από το χώρο της κουζίνας και γρήγορα εξαπλώθηκε στο υπόλοιπο σπίτι με τις προσπάθειες της πυροσβεστικής και των εθελοντών για κατάσβεση, να είναι ηρωικές.

Από τη φωτιά τραυματίστηκε με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ψαχνών στο νοσοκομείο.

Στη σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν για την κατάσβεση ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές του ΣΕΔΔΔ, ΣΕΑΚ και κατάφεραν να σώσουν τα διπλανά σπίτια και τα χωράφια στα οποία δεν πρόλαβε να επεκταθεί η πυρκαγιά.

Παρόλο που η φωτιά έσβησε, το σπίτι κάηκε ολοσχερώς.