Ελλάδα

Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Στον εισαγγελέα της Θήβας οι δύο συλληφθέντες

Ο ένας συλληφθείς, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Φωτιά στην περιοχή των Βιλίων
Φωτιά στην περιοχή των Βιλίων / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
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Στην εισαγγελία της Θήβας οδηγούνται σήμερα Κυριακή (2.8.26), οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική, κατέκαψε το Πόρτο Γερμανό και κατευθύνεται πλέον, λόγω των ισχυρών ανέμων, προς Βίλια και Μέγαρα.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη φωτιά, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

Ειδικότερα, τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που μετέβησαν στα σημεία έναρξης και ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών εκδήλωσής της, προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βίντεο, στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς.

Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο άτομα. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Επισημαίνεται ότι στο σημείο μηδέν, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, έγινε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.

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