Ματίνα Παγώνη για πυρκαγιές: «Κλειστά παράθυρα και οπωσδήποτε να φοράμε όλοι μάσκες υψηλής προστασίας»

Για τα σοβαρότατα προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν στον ανθρώπινο οργανισμό οι καπνοί, οι στάχτες στην ατμόσφαιρα και τα χημικά αέρια που απελευθερώνονται στις περιοχές που πλήττονται από τις μεγάλες πυρκαγιές, προειδοποιεί η πρόεδρος του πανελλήνιου ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη.

Μαίνονται οι πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, με στρέμματα και σπίτια και εκτάσεις να έχουν γίνει στάχτη στο πέρασμα της πύρινης λαίλαπας. Μεγάλα μέτωπα κατέκαψαν περιοχές του Ρεθύμνου, της Πάρου, της Αργολίδας, της Άρτας, της Αττικής, της Βοιωτίας, της Αχαΐας, της Φωκίδας, της Φθιώτιδας με απανωτά μηνύματα του 112 να ηχούν πολλές φορές καθημερινά. Η Ματίνα Παγώνη ωστόσο, τονίζει τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορούν να προκληθούν στους ανθρώπους οργανισμούς που βρίσκονται κοντά σε μεγάλες εστίες φωτιάς.

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Όπως ανέφερε η Ματίνα παγώνη, μιλώντας στην ΕΡΤ: «Διανύουμε πολύ δύσκολες μέρες, ειδικά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, εγκύους και παιδιά. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι θα πρέπει οι ομάδες αυτές να προστατευτούν άμεσα. Μετακινούνται λοιπόν σε ασφαλείς σπίτια και αν η περιοχή είναι πολύ μακριά, καλώς, αν η περιοχή είναι πολύ κοντά τα σπίτια αυτά εκεί που είναι οι καπνοί και μέσα στο σπίτι θα πρέπει να υπάρχουν κλειστά παράθυρα, κλειστές πόρτες και τώρα να πούμε δυο κουβέντες για το air condition. Εάν είναι παλιά τα air condition και έχουνε την ανάμειξη με τον εξωτερικό αέρα, θα πρέπει να κλείσουν, δεν θα πρέπει να είναι ανοιχτά. Εάν όμως είναι τα καινούργια air condition…

Αυτό δημιουργεί θερμική και χημική βλάβη. Δηλαδή, η θερμική βλάβη είναι ο ατμός που μπαίνει μέσα μας και η χημική είναι όλα αυτά τα σωματίδια. Επομένως, και μέσα στα σπίτια χρησιμοποιούμε τα air condition όταν μπορούμε να έχουμε εσωτερική αλλαγή αέρα, διαφορετικά εάν είναι με έξω επαφή, δεν τα χρησιμοποιούμε και να έχουν καθαρά φίλτρα.

Τώρα, ποια είναι τα συμπτώματα που μπορεί να έχουνε όχι μόνο οι ομάδες υψηλού κινδύνου, τα παιδιά και οι έγκυες, ακόμα θέλω να πω κάτι εδώ σε παρένθεση, στους συναδέλφους σας που βρίσκονται στις περιοχές αυτές, πρέπει να χρησιμοποιούν οπωσδήποτε μάσκα υψηλής προστασίας. Η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ χάλια και μπορεί να έρθει σε ένα υγιές άτομο, δεν παύει όμως το αναπνευστικό του σύστημα με όλα αυτά τα σωματίδια να του δημιουργήσει προβλήματα.

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Τα πρώτα συμπτώματα είναι τα απλά. Έχουμε δηλαδή μια ξηρότητα στο φάρυγγα και ξεκινάει με βήχα, ο οποίος είναι συχνός και πολύ συχνός και σιγά-σιγά μπορεί να έχουμε και συριγμό, που σημαίνει ότι τα πράγματα δυσκολεύουνε. Και τότε θα πρέπει να επικοινωνήσουν οι ομάδες αυτές, επειδή παίρνουν και θεραπείες, με τους γιατρούς τους για να τους βοηθήσουν ή να πάνε στο νοσοκομείο ή να αυξήσουν τις δόσεις φαρμάκων που έχουν. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι μπορεί από το μονοξείδιο του άνθρακα να υπάρχουν άτομα που να αισθανθούν αδυναμία, καταβολή, ζάλη και έντονο πονοκέφαλο.

Άμεση επικοινωνία με το γιατρό, είτε το κέντρο υγείας, είτε το νοσοκομείο για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν βγαίνουμε καθόλου να περπατήσουμε, που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τις γυμναστικές μας καθόλου, ούτε το βράδυ. Εάν κάποιος πρέπει να βγει να κάνει κάποια δουλειά, καλύτερα είναι οι βραδινές ώρες που τα πράγματα έχουνε λίγο κοπάσει, έχουνε πέσει και οι άνεμοι και δεν υπάρχει αυτή το αλαλούμ στην ατμόσφαιρα. Σημασία έχει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι τα σωματίδια αυτά κάνουνε πολύ μεγάλες βλάβες και εξαρτάται και το υλικό. Γιατί αν τα σωματίδια είναι από υλικό πλαστικό, τότε έχουμε το άζωτο, το οποίο δημιουργεί πραγματικά πολύ σοβαρές επιπτώσεις και στο ανώτερο και στο κατώτερο αναπνευστικό».

Αναφορικά με την προστασία και τα μέρη που πρέπει να αποφεύγονται, είπε: «Το πόσο καιρό μένει στην ατμόσφαιρα δεν μπορούμε να το πούμε ακριβώς. Θα εξαρτηθεί σε τι βαθμό υπάρχει εκεί η φωτιά, πόσο είναι, πόσες αναζωπυρώσεις, πώς είναι η ατμόσφαιρα. Γιατί αν είναι μια φωτιά την οποία έσβησαν, θα μπορεί σε δυο-τρεις μέρες, δηλαδή μέχρι και τέσσερα εικοσιτετράωρα να έχει αποκατασταθεί. Αν όμως συνεχώς έχει αναζωπυρώσεις, η ατμόσφαιρα είναι ακριβώς η ίδια και δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι καλά, άρα μπορούμε να βγούμε έξω.

Και βέβαια ούτε στις περιοχές εκεί στη θάλασσα κοντά μπορούμε να πάμε, αυτό είναι σημαντικό. Ούτε στην θάλασσα, γιατί η ατμόσφαιρα είναι αυτή που είναι. Δεν σημαίνει ότι στη θάλασσα έχουν φύγει τα σωματίδια. Είναι αυτό το νέφος και ειδικά για τα παιδάκια, ειδικά για… Αυτό αφορά όλους, αλλά ιδιαίτερα αυτοί που έχουν αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα, οι έγκυες και τα μικρά παιδιά.

Οι γιατροί το αντιμετωπίζουμε. Αφορά περισσότερο κόσμο και εγώ αυτό που βλέπω, δεν είμαστε μόνο η Ελλάδα. Είδαμε στην Ευρώπη σήμερα τι γίνεται, Πορτογαλία, Ισπανία και λοιπές όλες αυτές οι περιοχές. Είδαμε Αμερική, στην Ουάσινγκτον τι γινόταν εκεί ολόκληρες περιοχές. Δηλαδή είναι φαινόμενα που πλέον θα πρέπει όλοι μας να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή και επειδή είμαστε υγιείς, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βάλουμε τη μάσκα μας, ότι δεν πρέπει να βγούμε καλυμμένοι, διότι το αναπνευστικό σύστημα είναι ένα ευαίσθητο σύστημα που αν ξεκινήσει και έχει τα προβλήματα, μετά είναι δύσκολη η θεραπεία και μετά μπορεί να έχουμε συνεχόμενες υποτροπές.

Μπορούνε να δημιουργήσουν άλλα προβλήματα σε έναν υγιή οργανισμό. Μετά από χρόνια μπορούμε πάρα πολλά προβλήματα. Γι’ αυτό επιμένουμε, προσοχή και όχι απλές μάσκες, επιμένω, μάσκες υψηλής προστασίας. Οι απλές μάσκες μπορούν και περνάνε τα σωματίδια αυτά μέσα και είναι σαν να μη φοράμε τίποτα. Τις μάσκες FFP2 ή FFP3, αυτές είναι οι υψηλής προστασίας.

Εγώ ειδικά βλέπω τους δημοσιογράφους, γιατί οι πυροσβέστες οι οποίοι βρίσκονται και στην πιο δύσκολη φάση πραγματικά και θέση οι άνθρωποι αυτοί και συγχαρητήρια για τον αγώνα που δίνουνε, αλλά και οι δημοσιογράφοι οι οποίοι βρίσκονται πραγματικά και δίνουν έναν αγώνα, εκεί θα πρέπει να φοράνε τις μάσκες. Τους βλέπω όλους χωρίς μάσκες, δεν είναι σωστό. Έστω εκείνη τη στιγμή να βγάλουν λίγο τη μάσκα, αλλά κατά τη διάρκεια, είναι πολλές ώρες εκεί. Εγώ τους βλέπω πάρα πολλές ώρες εκεί».