Ελλάδα

Η Δήμητρα Κατσαφάδου προσφέρει βοήθεια στους πληγέντες των φωτιών: «Στη διάθεσή σας για δωρεάν αναπλαστικές κρέμες»

Στέκεται για ακόμη μία φορά στο πλευρό των πυρόπληκτων
Δήμητρα Κατσαφάδου
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Ακόμη μία κίνηση ανθρωπιάς από την Δήμητρα Κατσαφάδου με φόντο τις φωτιές που μαίνονται σε όλη την χώρα.

Η Δήμητρα Κατσαφάδου έκανε το Σάββατο (01.08.2026) ανάρτηση στα social media για να δείξει πως στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των πληγέντων από τις φωτιές.

Η γνωστή επιχειρηματίας ανακοίνωσε πως θα διαθέσει δωρεάν αναπλαστικές κρέμες και οτιδήποτε άλλο χρειαστούν, όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

dimitsa katsafadou

Δείτε στο live του newsit.gr τις εξελίξεις στα μέτωπα της φωτιάς.

«Δυστυχώς ζούμε τις φωτιές και φέτος το καλοκαίρι. Είμαι στη διάθεσή σας και για δωρεάν αναπλαστικές κρέμες και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε», αναφέρει στην ανάρτησή της.

Η Δήμητρα Κατσαφάδου συνηθίζει να στηρίζει πληγέντες από φυσικές καταστροφές και ανθρώπους που έχουν χάσει τα μαλλιά τους κατά τη διάρκεια της μάχης με τον καρκίνο.

Την χαρακτηρίζει το φιλανθρωπικό της έργο και στο παρελθόν έχει κάνει μαζί με την εταιρεία της «La vie en rose» 5 εκατ. ευρώ δωρεά στο Λαϊκό Νοσοκομείο για τη δημιουργία νέας Ογκολογικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας.

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