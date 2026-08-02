Χαλκιδική: Βυθίστηκε σκάφος με Ρουμάνους τουρίστες – Καλά στην υγεία τους οι 5 επιβαίνοντες, βγήκαν στην ακτή κολυμπώντας

Σκάφος με πέντε επιβάτες βυθίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (1.8.26) στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, με τους Ρουμάνους τουρίστες, που επέβαιναν σε αυτό, να βγαίνουν κολυμπώντας στην ακτή, η οποία βρισκόταν κοντά.

Για τη βύθιση του σκάφους ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής και στην περιοχή έσπευσαν άμεσα στελέχη της με περιπολικό όχημα.

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Όλοι οι επιβάτες του σκάφους είναι καλά στην υγεία τους και δήλωσαν πως δεν χρειάζεται η διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στην ξηρά με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.