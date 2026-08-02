Ελλάδα

Χαλκιδική: Βυθίστηκε σκάφος με Ρουμάνους τουρίστες – Καλά στην υγεία τους οι 5 επιβαίνοντες, βγήκαν στην ακτή κολυμπώντας

Όλοι οι επιβάτες του σκάφους είναι καλά στην υγεία τους και δήλωσαν πως δεν χρειάζεται η διακομιδή τους σε νοσοκομείο
Λιμενικό
Photo / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σκάφος με πέντε επιβάτες βυθίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (1.8.26) στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, με τους Ρουμάνους τουρίστες, που επέβαιναν σε αυτό, να βγαίνουν κολυμπώντας στην ακτή, η οποία βρισκόταν κοντά.

Για τη βύθιση του σκάφους ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής και στην περιοχή έσπευσαν άμεσα στελέχη της με περιπολικό όχημα.

Όλοι οι επιβάτες του σκάφους είναι καλά στην υγεία τους και δήλωσαν πως δεν χρειάζεται η διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στην ξηρά με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
207
180
159
158
89
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στον εισαγγελέα της Θήβας οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία
Ο ένας συλληφθείς, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Φωτιά στην περιοχή των Βιλίων
Πολίτες κοιμούνται έξω από το αστυνομικό τμήμα Τούμπας στην Θεσσαλονίκη για να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα
Πολλοί στήθηκαν στον δρόμο από τις 22:00 για να είναι μπροστά στην σειρά προτεραιότητας και να καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία το πρωί
Θεσσαλονίκη: Πολίτες κοιμούνται έξω από το αστυνομικό τμήμα Τούμπας για να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα
9
Ματίνα Παγώνη για πυρκαγιές: «Κλειστά παράθυρα και οπωσδήποτε να φοράμε όλοι μάσκες υψηλής προστασίας»
«Air condition εσωτερικής αλλαγής αέρα μόνο, η ατμόσφαιρα κοντά σε περιοχές με φωτιά προκαλεί προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό, πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί», τονίζει
Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν περιπολικό και προκάλεσαν τροχαίο – Κινηματογραφική καταδίωξη μετά από κλοπές μετασχηματιστών
Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους «3» να σταματήσουν για έλεγχο και εκείνοι μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Περαίας, τραυματίζοντας 2 επιβαίνοντες άλλου οχήματος
Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν περιπολικό και προκάλεσαν τροχαίο – Κινηματογραφική καταδίωξη μετά από κλοπές μετασχηματιστών 9
Newsit logo
Newsit logo