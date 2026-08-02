Ελλάδα

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις, κινδύνεψαν σπίτια από τις φλόγες

Σε άμεσο κίνδυνο βρέθηκαν σπίτια στο Κρεμμύδι, το Μαρκόπουλο, τον Άνω Κατελειό και τα Μαυράτα, βελτιωμένη πλέον η εικόνα
Φωτιά στην Κεφαλονιά
Φωτιά στην Κεφαλονιά / kefaloniapress.gr
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τη νύχτα του Σαββάτου (1.8.26) στην περιοχή της Πάστρας στην Κεφαλονιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και γρήγορα πήρε διαστάσεις, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Κεφαλονιά έχουν ενισχυθεί και αναλυτικότερα στο μέτωπο βρίσκονται 52 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Νωρίτερα σήμερα, έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κυλλήνη, 10 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να συνδράμουν τις δυνάμεις που ήδη επιχειρούν στο μέτωπο.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, καθώς οι άνεμοι «έσπρωξαν» τις φλόγες προς δύο κατευθύνσεις: από τη μία προς τον Κατελειό και τη θάλασσα και από την άλλη προς το Μαρκόπουλο, απ’ όπου το μέτωπο κατέβηκε προς τον Ελειό, απειλώντας τα Μαυράτα, τον Θηράμωνα και τα Χιονάτα.

fotia kefalonia
kefaloniapress.gr

Οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Σε άμεσο κίνδυνο βρέθηκαν σπίτια στο Κρεμμύδι, το Μαρκόπουλο, τον Άνω Κατελειό και τα Μαυράτα, ενώ σε αρκετά σημεία η φωτιά πέρασε μέσα από καλλιεργημένες εκτάσεις και αυλές, λίγα μέτρα από κατοικίες.

fotia kefalonia
kefaloniapress.gr

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και των πρώτων πρωινών ωρών εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Οι οδηγίες αφορούσαν μεταξύ άλλων το Κρεμμύδι, το Μαρκόπουλο, τον Κατελειό, τα Μαυράτα, τα Χιονάτα και τον Θηράμωνα, ενώ οι εκκενώσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές που βρέθηκαν στην πορεία του μετώπου.

Στον Κατελειό εκκενώθηκαν ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, με κόσμο να κατευθύνεται προς ασφαλέστερες περιοχές.

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