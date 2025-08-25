Ελλάδα

Φωτιά στα Αμπελάκια Σαλαμίνας – Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Επί τόπου 41 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 15 οχήματα
Ελικόπτερο επιχειρεί να σβήσει φωτιά
Ελικόπτερο επιχειρεί να σβήσει φωτιά / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Φωτιά ξέσπασε στα Αμπελάκια Σαλαμίνας λίγα λεπτά πριν τις 3:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (25.08.2025). Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά στη Σαλαμίνα εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Αμπελάκια.

Συγκεκριμένα, στις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς παίρνουν μέρος 41 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

 

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες OTA.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΕΟΦ: Πάνω από 600 συμπληρώματα διατροφής εκτός αγοράς την τελευταία δεκαετία λόγω νοθείας
Ανησυχητικά στοιχεία φέρνει στο φως ανάλυση για τις ανακλήσεις προϊόντων από τον ΕΟΦ - Τα περισσότερα σκευάσματα αφορούσαν σεξουαλική τόνωση και αδυνάτισμα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις πωλούνταν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου
Φωτογραφία αρχείου
Newsit logo
Newsit logo