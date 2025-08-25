Φωτιά στα Αμπελάκια Σαλαμίνας – Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε στα Αμπελάκια Σαλαμίνας λίγα λεπτά πριν τις 3:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (25.08.2025). Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά στη Σαλαμίνα εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Αμπελάκια.

Συγκεκριμένα, στις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς παίρνουν μέρος 41 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες OTA.