Φωτιά στα Αμπελάκια Σαλαμίνας – Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε στα Αμπελάκια Σαλαμίνας λίγα λεπτά πριν τις 3:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (25.08.2025). Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά στη Σαλαμίνα εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Αμπελάκια.
Συγκεκριμένα, στις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς παίρνουν μέρος 41 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2025
Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες OTA.