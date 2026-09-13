Ελλάδα

Φωτιά στα Άθυρα Πέλλας: Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης
πυροσβεστική
Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (13.09.2026) σε περιοχή της Πέλλας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Άθυρα Πέλλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:30.

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες και 5 οχήματα και εθελοντές.

Επίσης ο Δήμος Δωδώνης κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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