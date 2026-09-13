Φωτιά στα Άθυρα Πέλλας: Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (13.09.2026) σε περιοχή της Πέλλας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Άθυρα Πέλλας.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:30.

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες και 5 οχήματα και εθελοντές.

Επίσης ο Δήμος Δωδώνης κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Άθυρα Πέλλας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.