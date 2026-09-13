Φωτιά στα Άθυρα Πέλλας: Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (13.09.2026) σε περιοχή της Πέλλας.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Άθυρα Πέλλας.
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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:30.
Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες και 5 οχήματα και εθελοντές.
Επίσης ο Δήμος Δωδώνης κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.