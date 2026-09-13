Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Επιδειξίας αναστάτωσε την λαϊκή αγρυπνία

Το πλήθος τον ακινητοποίηση και τον παρέδωσε τους αστυνομικούς
Γιώργος Μαζωνάκης: Επιδειξίας αναστάτωσε την λαϊκή αγρυπνία
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Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρετούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη, στη λαϊκή αγρυπνία στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, ένας άνδρας αναστάτωσε το πλήθος καθώς, σύμφωνα με αυτόπτες, επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα.

Η αντίδραση του κόσμου που βρισκόταν εκεί για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ήταν άμεση. Το πλήθος ακινητοποίησε τον άνδρας και τον παρέδωσε στην Αστυνομία.

Ο κόσμος αποδοκίμασε τον άνδρα φωνάζοντάς του «δε ντρέπεσαι;» ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα…

Το περιστατικό έληξε γρήγορα, με την απομάκρυνση του άνδρα από την εκκλησία.

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