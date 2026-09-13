Γιώργος Μαζωνάκης: Ο ταξιτζής που τον μετέφερε στο ιατρείο του Κολωνακίου έλυσε τη σιωπή του – «Έκανα αυτό που έπρεπε»

Η δική του μαρτυρία στις Αρχές, ήρθε να πλαισιώσει τις εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, για την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο του Κολωνακίου, το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Είναι ο ταξιτζής που μετέφερε τον καλλιτέχη στην περιοχή από το σπίτι του. Ο άνθρωπος που συνομίλησε μαζί του και όπως λέει, έχει πει στην αστυνομία όλη την αλήθεια.

Ο ταξιτζής παραχώρησε τις πρώτες δηλώσεις του, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega. Συντετριμμένος από την απώλεια του καλλιτέχνη, ευχήθηκε να λάμψει η αλήθεια για το πώς έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, τόσο πρόωρα και αναπάντεχα από τη ζωή.

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«Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε. Να πω την αλήθεια, τη δική μου την αλήθεια, σε σχέση με τον πελάτη μου» είπε ο οδηγός ταξί στον δημοσιογράφο Γιάννη Ρήγο.

Δεν γνωρίζει τα όσα έγιναν μέσα στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Όπως είπε: «Δεν ξέρω, αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη, η οικογένεια του. Αύριο πρέπει να χαιρετήσουμε τον Γιώργο, από απόψε μάλλον και αύριο. Φεύγει και για την οικογένεια του και για εμάς» κατέληξε ο ταξιτζής.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Το οπτικό υλικό προέρχεται από κάμερα ασφαλείας στην Ηροδότου Αττικού και είναι λίγα μέτρα πριν μέτρα στρίψει στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, προκειμένου να αποβιβάσει το Γιώργο Μαζωνάκη έξω από ιατρείο του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα.

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Στην πάνω αριστερή πλευρά του βίντεο οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 12:55. Επειδή όμως το καταγραφικό της συγκεκριμένης κάμερας, όπως και σε πολλές άλλες υπάρχει μια ώρα απόκλισή, η πραγματική ώρα που διασχίζει την οδό Ηροδότου Αττικού είναι 13:54.

Ο ιδιοκτήτης του ταξί που εντοπίστηκε από τις αστυνομικές ανέφερε ότι μετέφερε τον γνωστό τραγουδιστή στις 13:55 το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (09.09.2026) στο Κολώνακι.

Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει τη μια από τις αντιφάσεις στις οποίες έχει υποπέσει η 56χρονη γιατρός. Η Ιωάννα Γάκα έχει καταθέσει προανακριτικά ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στο Κολωνάκι στις 16:00 το μεσημέρι, δύο ώρες αργότερα από τη στιγμή που έχουν καταγράψει οι κάμερες στο κέντρο της Αθήνας.