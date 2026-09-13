Φωτιά στα Ιωάννινα στην περιοχή Κάτω Λίππα: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε στα Γιάννενα το βράδυ της Κυριακής (13.09.2026).

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Λίππα στα Γιάννενα.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 13 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 20:30.

Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ κα 5 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Λίππα Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2026

Ο Δήμος Δωδώνης κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.