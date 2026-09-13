Ελλάδα

Φωτιά στα Ιωάννινα στην περιοχή Κάτω Λίππα: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα
πυροσβεστική
Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε στα Γιάννενα το βράδυ της Κυριακής (13.09.2026).

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Λίππα στα Γιάννενα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 13 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 20:30.

Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ κα 5 οχήματα.

Ο Δήμος Δωδώνης κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.

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