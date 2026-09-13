Πόπη Καλαϊτζή: Αρκετά με το χυδαίο «τσουβάλιασμα» – Ας ακούσουμε επιτέλους τι λέει η επιστήμη

Τη δική της απάντηση σε όσους συνδέουν αβάσιμα την Ιατρική του Τρόπου Ζωής με άσχετες πρακτικές, δίνει με μια ανάρτηση η γιατρός και σύζυγος του Κωστή Χατζηδάκη, Πόπη Καλαϊτζή.

«Με αφορμή τον πρόσφατο τραγικό θάνατο, ορισμένοι επιχείρησαν να συνδέσουν την Ιατρική του Τρόπου Ζωής (Lifestyle Medicine) με πρακτικές που δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν. Ας αφήσουμε, λοιπόν, τους αυτόκλητους «ειδικούς» του διαδικτύου και «ειδικούς συνεργάτες» χωρίς όνομα και ας ακούσουμε εκείνους που γνωρίζουν το αντικείμενο» αναφέρει η σύζυγος του Κωστή Χατζηδάκη.

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Και συνεχίζει:

«Ο Στέφανος Κάλης, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Harvard, είναι σαφής: «Η «Ιατρική του Τρόπου Ζωής» (Lifestyle Medicine) είναι μια τεκμηριωμένη μορφή κλινικής προληπτικής ιατρικής, η οποία αξιοποιεί τις επιλογές του τρόπου ζωής π.χ. διατροφή, άσκηση, ύπνο, διαχείριση του στρες, για την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων… Στηρίζεται στην ίδια επιστημονικά τεκμηριωμένη βιβλιογραφία και στις ίδιες κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες με την υπόλοιπη σύγχρονη ιατρική και αναγνωρίζεται διεθνώς ως ιατρικό γνωστικό αντικείμενο».

Ο Γεώργιος Π. Χρούσος, Ακαδημαϊκός και Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ, είναι ακόμη πιο κατηγορηματικός: «Οι πρακτικές που έχουν αναφερθεί δημόσια σε σχέση με το πρόσφατο τραγικό περιστατικό δεν παρουσιάζονταν ως Ιατρική του Τρόπου Ζωής, αλλά συνδέονταν, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, με άλλους αυτοπροσδιορισμούς και πρακτικές, όπως η αποκαλούμενη «κβαντική» ή «σαμανική» ιατρική. Η σύγχυσή τους με τη Lifestyle Medicine είναι επομένως επιστημονικά αβάσιμη και δημιουργεί μια εσφαλμένη εικόνα για ένα διακριτό, διεθνώς αναπτυσσόμενο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πεδίο της σύγχρονης ιατρικής».

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Και η προσωπική μου θέση:

Επί ημέρες παρακολουθώ ανθρώπους να αποφαίνονται με εντυπωσιακή βεβαιότητα για ένα επιστημονικό πεδίο που προφανώς δεν γνωρίζουν. Η επιστημονική κριτική είναι απαραίτητη. Η άγνοια και η εμπάθεια, μεταμφιεσμένη σε επιστημονική άποψη, δεν είναι.

Και δεν είναι αποδεκτό αυτή η διαστρέβλωση να χρησιμοποιείται για να πληγεί η προσωπική και επαγγελματική μου υπόσταση και, κατά την εκτίμησή μου, μέσω εμού, ο σύζυγός μου για πολιτικούς λόγους».

Και η ανάρτηση καταλήγει:

«Δεν περιμένω συγγνώμη. Περιμένω, όμως, ένα όριο στην παραπληροφόρηση, στα πολιτικά πάθη και στις προσωπικές επιθέσεις.

Η επιστήμη κρίνεται με δεδομένα. Όχι με εμπάθειες και πολιτικές σκοπιμότητες. Αρκετά!»