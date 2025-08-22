Ελλάδα

Φωτιά στα Γεβενά στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα

Δύσκολο είναι το έργο κατάσβεσης της φωτιάς, αφού καίει σε πλούσια βλάστηση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι συμβάλλουν στην εξάπλωση του μετώπου
Φωτιά ξέσπασε την Πέμπτη (21.08.2025) και βρίσκεται σε εξέλιξη στα Γρεβενά, στην Βάλια Κάλντα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο και καίει μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 5 υδροφόρα οχήματα, ενώ έχουν φθάσει και 4 πεζοπόρα τμήματα τα οποία προσπαθούν να προσεγγίσουν το μέτωπο της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ρίψεις νερού πραγματοποιεί και ένα εναέριο μέσο.

Δύσκολο είναι το έργο κατάσβεσης της φωτιάς, αφού καίει σε πλούσια βλάστηση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι συμβάλλουν στην εξάπλωση του μετώπου.

Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές, ενώ η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό.

Η Βάλια Κάλντα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εθνικούς δρυμούς της Ελλάδας, με μοναδική βιοποικιλότητα και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Η φωτιά έχει προκαλέσει ανησυχία για τις επιπτώσεις στο προστατευόμενο αυτό οικοσύστημα.

