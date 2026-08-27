Φωτιά στα Ιωάννινα σε δύσβατη χαράδρα στην Τύμφη: Βλάβη σε ελικόπτερο που επιχειρούσε

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (27.08.2026) σε δύσβατη χαράδρα της Τύμφης στα Ιωάννινα, με πεζοπόρο τμήμα και εναέρια μέσα που αντικατέστησαν το ελικόπτερο που καθηλώθηκε στον Αωό νωρίτερα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το μισθωμένο ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούσε στη φωτιά στα Ιωάννινα προσγειώθηκε σε προσβάσιμο σημείο, παραπλεύρως του ποταμού Αώου, προκειμένου το πλήρωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στον κάδο πυρόσβεσης, ο οποίος αποκολλήθηκε.

Με την αποκατάσταση του κάδου το ελικόπτερο αναμένεται μα συνεχίσει το επιχειρησιακό του έργο.