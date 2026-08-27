Ο «Θόλος» της Ελλάδας: Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα εποχή αντιπυραυλικής και αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας

Την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, όπως επιβεβαιώνουν ανώτατες στρατιωτικές πηγές, αναμένεται να «πέσουν» οι υπογραφές που ανοίγουν τον δρόμο για την υλοποίηση του ελληνικού «Θόλου» για τις ένοπλες δυνάμεις. Του περίφημου πολυστρωματικού πλέγματος αεράμυνας που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα πάνω από το Αιγαίο, τον Έβρο και ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Έπειτα από μια μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων, τεχνικών συζητήσεων και επεξεργασίας των συμβατικών κειμένων, Αθήνα και Τελ Αβίβ περνούν πλέον από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση του ελληνικού «Θόλου» για τις ένοπλες δυνάμεις στο Αιγαίο. Η συμφωνία αφορά ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που έχει αναλάβει η χώρα και, κυρίως, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν περιορίζεται στην προμήθεια μεμονωμένων αντιαεροπορικών συστημάτων.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρόκειται για τη δημιουργία μιας ενιαίας αρχιτεκτονικής αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας, στην οποία αισθητήρες, ραντάρ, κέντρα διοίκησης και ελέγχου και διαφορετικής εμβέλειας αναχαιτιστές θα λειτουργούν δικτυοκεντρικά, ανταλλάσσοντας σε πραγματικό χρόνο την επιχειρησιακή εικόνα.
Στην «καρδιά» του σχεδιασμού βρίσκονται τα ισραηλινά David’s Sling, Barak MX και Spyder All in One, τα οποία θα «κουμπώσουν» πάνω σε ένα δίκτυο προηγμένων αισθητήρων και ραντάρ AESA, με αιχμή τα ELM-2084, αλλά και στο νέο Command and Control, στο οποίο η ελληνική συμμετοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση του προγράμματος.
Από τις διαπραγματεύσεις στις υπογραφές
Η υπογραφή των συμβάσεων αποτελεί ουσιαστικά την κατάληξη μιας διαδικασίας που πέρασε από διαδοχικά στάδια, καθώς το ελληνικό Επιτελείο επέμενε ότι ο νέος «Θόλος» δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια ακόμη αγορά οπλικών συστημάτων.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η απαίτηση από την πρώτη στιγμή ήταν σαφής, καθώς η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύστημα προσαρμοσμένο στο ιδιαίτερο επιχειρησιακό περιβάλλον της, με εκατοντάδες νησιά, μεγάλη ακτογραμμή, κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις διάσπαρτες στην επικράτεια και ένα ιδιαίτερα απαιτητικό γεωγραφικό ανάγλυφο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ταυτόχρονα, ο νέος «Θόλος» καλείται να αντιμετωπίσει ένα φάσμα απειλών πολύ διαφορετικό από αυτό που αντιμετώπιζε η ελληνική αεράμυνα πριν από δύο ή τρεις δεκαετίες.
Μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της απειλής, όμως πλέον στην εξίσωση έχουν προστεθεί UAV κάθε κατηγορίας, περιφερόμενα πυρομαχικά, πύραυλοι cruise, βαλλιστικοί πύραυλοι, κατευθυνόμενα όπλα μεγάλης εμβέλειας και επιθέσεις κορεσμού με μεγάλο αριθμό φθηνών μη επανδρωμένων μέσων.
Ακριβώς πάνω σε αυτή τη λογική χτίστηκε η ελληνική απαίτηση για πολυστρωματική άμυνα, όπου κάθε απειλή θα αντιμετωπίζεται από το κατάλληλο όπλο και όχι απαραίτητα από το ακριβότερο διαθέσιμο αναχαιτιστικό.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η τριπλή ισραηλινή «ραχοκοκαλιά»
Στην κορυφή της νέας πυραμίδας βρίσκεται το David’s Sling, το οποίο αναλαμβάνει κυρίως το αντιβαλλιστικό και το μεγάλου βεληνεκούς σκέλος της νέας αρχιτεκτονικής.
Το σύστημα της Rafael, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την αμερικανική Raytheon, έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση σύνθετων απειλών, από πυραύλους και ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς έως cruise missiles, αεροσκάφη και UAV.
Μάλιστα, τον περασμένο Φεβρουάριο το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέας σειράς απαιτητικών δοκιμών του David’s Sling από κοινού με την αμερικανική Missile Defense Agency και τη Rafael. Οι δοκιμές ενσωμάτωσαν επιχειρησιακά διδάγματα από τις πρόσφατες πολεμικές επιχειρήσεις και σενάρια απέναντι σε υφιστάμενες αλλά και αναδυόμενες απειλές.
Για την Ελλάδα, το David’s Sling προορίζεται να αποτελέσει μαζί με τους Patriot το ανώτερο στρώμα της αντιπυραυλικής άμυνας, προσφέροντας δυνατότητες οι οποίες μέχρι σήμερα είτε απουσιάζουν είτε είναι περιορισμένες.
Ακριβώς κάτω από αυτό το επίπεδο βρίσκεται το Barak MX της Israel Aerospace Industries.
Η φιλοσοφία του Barak MX βασίζεται στη δυνατότητα χρήσης διαφορετικών αναχαιτιστών ανάλογα με την απόσταση και το είδος του στόχου, δημιουργώντας έτσι ένα εξαιρετικά ευέλικτο πλέγμα άμυνας. Στην ελληνική διαμόρφωση προορίζεται να αναλάβει σημαντικό μέρος της αποστολής που σήμερα εκτελούν παλαιότερα συστήματα, κυρίως οι HAWK, αποτελώντας ταυτόχρονα τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της άμυνας περιοχής και του ανώτερου αντιβαλλιστικού επιπέδου.
Το τρίτο βασικό οπλικό σύστημα είναι το Spyder All in One, το οποίο καλείται να καλύψει κυρίως το μικρότερο και μεσαίο βεληνεκές και να προσφέρει αυξημένη κινητικότητα.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο ελληνικό περιβάλλον, καθώς επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη συστημάτων για την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων, αεροδρομίων, ναυστάθμων, σχηματισμών αλλά και νησιωτικών περιοχών.
ELM-2084: Τα «μάτια» του Θόλου
Κανένα όμως σύγχρονο σύστημα αεράμυνας δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση και χωρίς δυνατότητα να δημιουργεί μια ενιαία και καθαρή εικόνα του πεδίου.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο αποκτούν κομβικό ρόλο τα AESA ELM-2084, τα οποία προορίζονται να αποτελέσουν ένα από τα βασικά «μάτια» του ελληνικού «Θόλου».
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρόκειται για multi-mission ραντάρ, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να παρακολουθούν διαφορετικές κατηγορίες στόχων και να τροφοδοτούν το δίκτυο διοίκησης και ελέγχου με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
Η ανάπτυξή τους σε επιλεγμένες θέσεις από τον Έβρο και το Αιγαίο έως την Κρήτη δημιουργεί μια νέα λογική επιτήρησης, με αλληλοκαλυπτόμενους αισθητήρες και δυνατότητα ταχύτατης μεταφοράς της πληροφορίας εκεί όπου απαιτείται.
Γιατί η πραγματική ισχύς του «Θόλου» δεν βρίσκεται αποκλειστικά στον πύραυλο που θα εκτοξευτεί αλλά στον χρόνο που μεσολαβεί από τον πρώτο εντοπισμό της απειλής έως την απόφαση εμπλοκής και τελικά την αναχαίτιση.
Ελληνικό C2 – Η «καρδιά» του συστήματος
Από την αρχή των διαπραγματεύσεων το ΓΕΕΘΑ είχε θέσει – όπως αποκάλυψε το Onalert – μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις ολόκληρου του προγράμματος. Το Command and Control δεν θα μπορούσε να αποτελεί ένα κλειστό «μαύρο κουτί» χωρίς ουσιαστική ελληνική συμμετοχή.
Η Αθήνα θέλει να έχει τον έλεγχο της «καρδιάς» του συστήματος και τη δυνατότητα να ενσωματώνει τόσο τα σημερινά όσο και τα μελλοντικά μέσα της ελληνικής αεράμυνας.
Αυτό σημαίνει ότι ο νέος «Θόλος» δεν σχεδιάζεται για να λειτουργήσει αποκομμένος από τα Patriot και τα υπόλοιπα υφιστάμενα συστήματα. Αντίθετα, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, στην οποία θα μπορούν να ενταχθούν σταδιακά διαφορετικοί αισθητήρες, όπλα και πλατφόρμες.
Η απαίτηση για ελληνική συμμετοχή στο C2 έχει και μια δεύτερη, ιδιαίτερα σημαντική διάσταση: την εθνική αυτονομία. Το ΓΕΕΘΑ θέλει η χώρα να διαθέτει τη δυνατότητα να εξελίσσει και να προσαρμόζει την αρχιτεκτονική του συστήματος, χωρίς να εξαρτάται σε κάθε μελλοντική αλλαγή από τον κατασκευαστή.
Πάνω από 25% ελληνική συμμετοχή
Ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαπραγματεύσεις δόθηκε και στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί να ξεπερνά το 25%, ποσοστό ιδιαίτερα σημαντικό για ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα τέτοιας κλίμακας.Και δεν πρόκειται απλώς για αντισταθμιστικά οφέλη της παλαιάς λογικής.
Η ελληνική πλευρά επιδιώκει πραγματικό βιομηχανικό έργο, συμμετοχή στην υποστήριξη, στις υποδομές και σε επιμέρους τμήματα του συστήματος, αλλά και μεταφορά τεχνογνωσίας η οποία θα παραμείνει στη χώρα σε βάθος χρόνου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερος είναι ο ρόλος που προβλέπεται για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, ενώ η ελληνική συμμετοχή στο Command and Control αποτελεί ίσως το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαφορετικής φιλοσοφίας με την οποία προσεγγίζεται το πρόγραμμα.
Το ζητούμενο για την Αθήνα είναι ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων που θα επενδυθούν στον «Θόλο» να επιστρέψει στην ελληνική οικονομία και, κυρίως, να μετατραπεί σε τεχνογνωσία και παραγωγικές δυνατότητες.
Το στοίχημα των πρώτων παραδόσεων
Μετά τις υπογραφές, το ενδιαφέρον μεταφέρεται αυτομάτως στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Για τα Επιτελεία το κρίσιμο ζητούμενο είναι να μη χαθεί χρόνος και τα πρώτα στοιχεία της νέας αρχιτεκτονικής να αρχίσουν να εντάσσονται όσο το δυνατόν ταχύτερα στο ελληνικό δίκτυο αεράμυνας.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η υλοποίηση ενός προγράμματος τέτοιας έκτασης δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα. Θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με ανάπτυξη αισθητήρων, κέντρων διοίκησης και συστοιχιών, εκπαίδευση προσωπικού και πιστοποίηση της διασύνδεσης των διαφορετικών συστημάτων.
Και ακριβώς εκεί βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο τεχνικό στοίχημα: όχι απλώς να παραδοθούν David’s Sling, Barak και Spyder, αλλά να λειτουργήσουν πραγματικά ως ένα σύστημα.
Αιγαίο, Έβρος και στρατηγικές υποδομές
Η γεωγραφία της Ελλάδας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τη φιλοσοφία ανάπτυξης του «Θόλου». Η προστασία του Αιγαίου, των ακριτικών νησιών, του Έβρου, της Αττικής και της Κρήτης αποτελεί προτεραιότητα, όπως και η θωράκιση κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών. Αεροπορικές βάσεις, ναύσταθμοι, εγκαταστάσεις διοίκησης, κρίσιμες υποδομές και περιοχές υψηλής στρατηγικής αξίας θα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε επικαλυπτόμενες ζώνες προστασίας.
Το μοντέλο δεν προβλέπει απαραίτητα μία «ομπρέλα» με τη συμβατική έννοια πάνω από κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο της χώρας. Προβλέπει ένα δικτυωμένο σύστημα που θα μπορεί να εντοπίζει έγκαιρα την απειλή, να την αξιολογεί και να επιλέγει το κατάλληλο μέσο αντιμετώπισης.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ένα UAV χαμηλού κόστους δεν είναι επιχειρησιακά λογικό να αντιμετωπίζεται με έναν πανάκριβο αντιβαλλιστικό αναχαιτιστή. Αντίστοιχα, ένας βαλλιστικός πύραυλος απαιτεί διαφορετικό αισθητήρα, διαφορετική διαδικασία εμπλοκής και διαφορετικό interceptor.
Τα διδάγματα από τους σύγχρονους πολέμους
Οι πόλεμοι των τελευταίων ετών έχουν ανατρέψει πολλά από όσα θεωρούνταν δεδομένα στην αεράμυνα. Οι μαζικές επιθέσεις με UAV, cruise missiles και βαλλιστικούς πυραύλους απέδειξαν ότι ακόμη και τα ισχυρότερα συστήματα μπορούν να πιεστούν όταν ο αντίπαλος επιχειρεί να τα κορέσει.
Παράλληλα, κατέστη σαφές ότι κανένα μεμονωμένο σύστημα δεν αποτελεί από μόνο του λύση. Απαιτείται συνδυασμός αισθητήρων, ηλεκτρονικού πολέμου, hard-kill και soft-kill μέσων, διαφορετικών αναχαιτιστών και, πάνω απ’ όλα, ενός C2 που θα αποφασίζει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ποιο όπλο πρέπει να χρησιμοποιηθεί απέναντι σε κάθε στόχο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το ίδιο το Ισραήλ έχει αποκτήσει τεράστια επιχειρησιακή εμπειρία σε αυτόν ακριβώς τον τομέα. Το David’s Sling, μάλιστα, συνέχισε να εξελίσσεται με βάση τα διδάγματα πραγματικών επιχειρήσεων, με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει τον Φεβρουάριο του 2026 νέα επιτυχημένη σειρά δοκιμών σε σύνθετα σενάρια.Η Ελλάδα επιχειρεί να αξιοποιήσει αυτή την εμπειρία, προσαρμόζοντάς την όμως στις δικές της ανάγκες και στη δική της γεωγραφία.
Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αλλάζει την ελληνική αεράμυνα
Η σημασία του προγράμματος υπερβαίνει τελικά την προμήθεια των τριών ισραηλινών συστημάτων. Ο πραγματικός στόχος της «Ασπίδας του Αχιλλέα» είναι να περάσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις από τη σημερινή εικόνα, όπου διαφορετικά αντιαεροπορικά συστήματα διαφορετικών εποχών και κατασκευαστών καλύπτουν συγκεκριμένες αποστολές, σε ένα ενιαίο, διακλαδικό και πλήρως δικτυωμένο σύστημα.
Ένα σύστημα στο οποίο ο αισθητήρας που εντοπίζει τον στόχο δεν είναι απαραίτητο να ανήκει στη μονάδα που τελικά θα τον καταρρίψει.
Η πληροφορία θα αποτελεί το πραγματικό «πυρομαχικό» της νέας αεράμυνας. Και αυτή ακριβώς η μετάβαση εξηγεί γιατί το πρόγραμμα του «Θόλου» βρίσκεται τόσο ψηλά στις προτεραιότητες του ΓΕΕΘΑ και της πολιτικής ηγεσίας.
Από τα ELM-2084 και το ελληνικό C2 έως τα Spyder, Barak MX, David’s Sling και τους Patriot, το ΓΕΕΘΑ επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλέγμα εντοπισμού, αξιολόγησης και καταστροφής της απειλής. Έναν πραγματικό πολυστρωματικό «Θόλο», σχεδιασμένο όχι για τις απειλές του χθες, αλλά για τον πόλεμο του αύριο.
πηγή: OnAlert.gr