Ο «Θόλος» της Ελλάδας: Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα εποχή αντιπυραυλικής και αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας

Την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, όπως επιβεβαιώνουν ανώτατες στρατιωτικές πηγές, αναμένεται να «πέσουν» οι υπογραφές που ανοίγουν τον δρόμο για την υλοποίηση του ελληνικού «Θόλου» για τις ένοπλες δυνάμεις. Του περίφημου πολυστρωματικού πλέγματος αεράμυνας που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα πάνω από το Αιγαίο, τον Έβρο και ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Έπειτα από μια μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων, τεχνικών συζητήσεων και επεξεργασίας των συμβατικών κειμένων, Αθήνα και Τελ Αβίβ περνούν πλέον από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση του ελληνικού «Θόλου» για τις ένοπλες δυνάμεις στο Αιγαίο. Η συμφωνία αφορά ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που έχει αναλάβει η χώρα και, κυρίως, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν περιορίζεται στην προμήθεια μεμονωμένων αντιαεροπορικών συστημάτων. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Πρόκειται για τη δημιουργία μιας ενιαίας αρχιτεκτονικής αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας, στην οποία αισθητήρες, ραντάρ, κέντρα διοίκησης και ελέγχου και διαφορετικής εμβέλειας αναχαιτιστές θα λειτουργούν δικτυοκεντρικά, ανταλλάσσοντας σε πραγματικό χρόνο την επιχειρησιακή εικόνα. Στην «καρδιά» του σχεδιασμού βρίσκονται τα ισραηλινά David’s Sling, Barak MX και Spyder All in One, τα οποία θα «κουμπώσουν» πάνω σε ένα δίκτυο προηγμένων αισθητήρων και ραντάρ AESA, με αιχμή τα ELM-2084, αλλά και στο νέο Command and Control, στο οποίο η ελληνική συμμετοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση του προγράμματος.

Από τις διαπραγματεύσεις στις υπογραφές Η υπογραφή των συμβάσεων αποτελεί ουσιαστικά την κατάληξη μιας διαδικασίας που πέρασε από διαδοχικά στάδια, καθώς το ελληνικό Επιτελείο επέμενε ότι ο νέος «Θόλος» δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια ακόμη αγορά οπλικών συστημάτων. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η απαίτηση από την πρώτη στιγμή ήταν σαφής, καθώς η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύστημα προσαρμοσμένο στο ιδιαίτερο επιχειρησιακό περιβάλλον της, με εκατοντάδες νησιά, μεγάλη ακτογραμμή, κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις διάσπαρτες στην επικράτεια και ένα ιδιαίτερα απαιτητικό γεωγραφικό ανάγλυφο. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ταυτόχρονα, ο νέος «Θόλος» καλείται να αντιμετωπίσει ένα φάσμα απειλών πολύ διαφορετικό από αυτό που αντιμετώπιζε η ελληνική αεράμυνα πριν από δύο ή τρεις δεκαετίες. Μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της απειλής, όμως πλέον στην εξίσωση έχουν προστεθεί UAV κάθε κατηγορίας, περιφερόμενα πυρομαχικά, πύραυλοι cruise, βαλλιστικοί πύραυλοι, κατευθυνόμενα όπλα μεγάλης εμβέλειας και επιθέσεις κορεσμού με μεγάλο αριθμό φθηνών μη επανδρωμένων μέσων. Ακριβώς πάνω σε αυτή τη λογική χτίστηκε η ελληνική απαίτηση για πολυστρωματική άμυνα, όπου κάθε απειλή θα αντιμετωπίζεται από το κατάλληλο όπλο και όχι απαραίτητα από το ακριβότερο διαθέσιμο αναχαιτιστικό. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η τριπλή ισραηλινή «ραχοκοκαλιά» Στην κορυφή της νέας πυραμίδας βρίσκεται το David’s Sling, το οποίο αναλαμβάνει κυρίως το αντιβαλλιστικό και το μεγάλου βεληνεκούς σκέλος της νέας αρχιτεκτονικής. Το σύστημα της Rafael, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την αμερικανική Raytheon, έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση σύνθετων απειλών, από πυραύλους και ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς έως cruise missiles, αεροσκάφη και UAV. Μάλιστα, τον περασμένο Φεβρουάριο το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέας σειράς απαιτητικών δοκιμών του David’s Sling από κοινού με την αμερικανική Missile Defense Agency και τη Rafael. Οι δοκιμές ενσωμάτωσαν επιχειρησιακά διδάγματα από τις πρόσφατες πολεμικές επιχειρήσεις και σενάρια απέναντι σε υφιστάμενες αλλά και αναδυόμενες απειλές. Για την Ελλάδα, το David’s Sling προορίζεται να αποτελέσει μαζί με τους Patriot το ανώτερο στρώμα της αντιπυραυλικής άμυνας, προσφέροντας δυνατότητες οι οποίες μέχρι σήμερα είτε απουσιάζουν είτε είναι περιορισμένες. Ακριβώς κάτω από αυτό το επίπεδο βρίσκεται το Barak MX της Israel Aerospace Industries.

Η φιλοσοφία του Barak MX βασίζεται στη δυνατότητα χρήσης διαφορετικών αναχαιτιστών ανάλογα με την απόσταση και το είδος του στόχου, δημιουργώντας έτσι ένα εξαιρετικά ευέλικτο πλέγμα άμυνας. Στην ελληνική διαμόρφωση προορίζεται να αναλάβει σημαντικό μέρος της αποστολής που σήμερα εκτελούν παλαιότερα συστήματα, κυρίως οι HAWK, αποτελώντας ταυτόχρονα τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της άμυνας περιοχής και του ανώτερου αντιβαλλιστικού επιπέδου. Το τρίτο βασικό οπλικό σύστημα είναι το Spyder All in One, το οποίο καλείται να καλύψει κυρίως το μικρότερο και μεσαίο βεληνεκές και να προσφέρει αυξημένη κινητικότητα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο ελληνικό περιβάλλον, καθώς επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη συστημάτων για την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων, αεροδρομίων, ναυστάθμων, σχηματισμών αλλά και νησιωτικών περιοχών. ELM-2084: Τα «μάτια» του Θόλου Κανένα όμως σύγχρονο σύστημα αεράμυνας δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση και χωρίς δυνατότητα να δημιουργεί μια ενιαία και καθαρή εικόνα του πεδίου. Σε αυτό ακριβώς το σημείο αποκτούν κομβικό ρόλο τα AESA ELM-2084, τα οποία προορίζονται να αποτελέσουν ένα από τα βασικά «μάτια» του ελληνικού «Θόλου». ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Πρόκειται για multi-mission ραντάρ, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να παρακολουθούν διαφορετικές κατηγορίες στόχων και να τροφοδοτούν το δίκτυο διοίκησης και ελέγχου με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Η ανάπτυξή τους σε επιλεγμένες θέσεις από τον Έβρο και το Αιγαίο έως την Κρήτη δημιουργεί μια νέα λογική επιτήρησης, με αλληλοκαλυπτόμενους αισθητήρες και δυνατότητα ταχύτατης μεταφοράς της πληροφορίας εκεί όπου απαιτείται. Γιατί η πραγματική ισχύς του «Θόλου» δεν βρίσκεται αποκλειστικά στον πύραυλο που θα εκτοξευτεί αλλά στον χρόνο που μεσολαβεί από τον πρώτο εντοπισμό της απειλής έως την απόφαση εμπλοκής και τελικά την αναχαίτιση. Ελληνικό C2 – Η «καρδιά» του συστήματος Από την αρχή των διαπραγματεύσεων το ΓΕΕΘΑ είχε θέσει – όπως αποκάλυψε το Onalert – μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις ολόκληρου του προγράμματος. Το Command and Control δεν θα μπορούσε να αποτελεί ένα κλειστό «μαύρο κουτί» χωρίς ουσιαστική ελληνική συμμετοχή. Η Αθήνα θέλει να έχει τον έλεγχο της «καρδιάς» του συστήματος και τη δυνατότητα να ενσωματώνει τόσο τα σημερινά όσο και τα μελλοντικά μέσα της ελληνικής αεράμυνας. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος «Θόλος» δεν σχεδιάζεται για να λειτουργήσει αποκομμένος από τα Patriot και τα υπόλοιπα υφιστάμενα συστήματα. Αντίθετα, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, στην οποία θα μπορούν να ενταχθούν σταδιακά διαφορετικοί αισθητήρες, όπλα και πλατφόρμες. Η απαίτηση για ελληνική συμμετοχή στο C2 έχει και μια δεύτερη, ιδιαίτερα σημαντική διάσταση: την εθνική αυτονομία. Το ΓΕΕΘΑ θέλει η χώρα να διαθέτει τη δυνατότητα να εξελίσσει και να προσαρμόζει την αρχιτεκτονική του συστήματος, χωρίς να εξαρτάται σε κάθε μελλοντική αλλαγή από τον κατασκευαστή.

Πάνω από 25% ελληνική συμμετοχή Ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαπραγματεύσεις δόθηκε και στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί να ξεπερνά το 25%, ποσοστό ιδιαίτερα σημαντικό για ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα τέτοιας κλίμακας.Και δεν πρόκειται απλώς για αντισταθμιστικά οφέλη της παλαιάς λογικής. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει πραγματικό βιομηχανικό έργο, συμμετοχή στην υποστήριξη, στις υποδομές και σε επιμέρους τμήματα του συστήματος, αλλά και μεταφορά τεχνογνωσίας η οποία θα παραμείνει στη χώρα σε βάθος χρόνου. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερος είναι ο ρόλος που προβλέπεται για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, ενώ η ελληνική συμμετοχή στο Command and Control αποτελεί ίσως το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαφορετικής φιλοσοφίας με την οποία προσεγγίζεται το πρόγραμμα. Το ζητούμενο για την Αθήνα είναι ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων που θα επενδυθούν στον «Θόλο» να επιστρέψει στην ελληνική οικονομία και, κυρίως, να μετατραπεί σε τεχνογνωσία και παραγωγικές δυνατότητες. Το στοίχημα των πρώτων παραδόσεων Μετά τις υπογραφές, το ενδιαφέρον μεταφέρεται αυτομάτως στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Για τα Επιτελεία το κρίσιμο ζητούμενο είναι να μη χαθεί χρόνος και τα πρώτα στοιχεία της νέας αρχιτεκτονικής να αρχίσουν να εντάσσονται όσο το δυνατόν ταχύτερα στο ελληνικό δίκτυο αεράμυνας. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η υλοποίηση ενός προγράμματος τέτοιας έκτασης δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα. Θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με ανάπτυξη αισθητήρων, κέντρων διοίκησης και συστοιχιών, εκπαίδευση προσωπικού και πιστοποίηση της διασύνδεσης των διαφορετικών συστημάτων. Και ακριβώς εκεί βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο τεχνικό στοίχημα: όχι απλώς να παραδοθούν David’s Sling, Barak και Spyder, αλλά να λειτουργήσουν πραγματικά ως ένα σύστημα.