Ελλάδα

Λούτσα: Γυναίκα κατέθεσε πως γνωρίζει πρόσωπα που συνδέονται με την εξαφάνισης της Γιου Τινγκ

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η διαδρομή της Γιου Τινγκ στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής όπου εντοπίζεται και το τελευταίο ίχνος της
Η Γιου Τινγκ
Η Γιου Τινγκ
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Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό της εξαφανισμένης Κινέζας μεταφράστριας, Γιου Τινγκ από την περιοχή της Λούτσας. Τα ίχνη της οποίας εξακολουθούν να αγνοούνται εδώ και τρεις μήνες.

Νέο σημείο ενδιαφέροντος αποτελεί μια γυναίκα που διαμένει στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση εξαφάνισης της Κινέζας μεταφράστριας.

Κλιμάκιο της αστυνομίας πήγε στη Θεσσαλονίκη και έλαβε την κατάθεσή της, με τις Αρχές να βρίσκονται πλέον στη διαδικασία σύνθεσης όλων των διαθέσιμων στοιχείων.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η διαδρομή της Γιου Τινγκ στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής, όπου εντοπίζεται και το τελευταίο ίχνος της, αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο «Live News».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η υπόθεση του κινητού της, το οποίο φέρεται να βρέθηκε σε πάροδο της οδού Λευκωσίας από άνδρα βουλγαρικής καταγωγής και στη συνέχεια να παραδόθηκε σε άλλα πρόσωπα.

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