Ιός Δυτικού Νείλου: Νυχτερινοί ψεκασμοί σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική

Σε έκτακτους ψεκασμούς για τον ιό του Δυτικού Νείλου θα προχωρήσει απόψε (27.08.2026) τη νύχτα η Περιφέρεια Αττικής σε συγκεκριμένες περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από εδάφους με ειδικά οχήματα και εγκεκριμένο βιοκτόνο, με στόχο να μειωθούν οι πληθυσμοί των ακμαίων κουνουπιών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Αττικής, οι ψεκασμοί για τον ιό του Δυτικού Νείλου θα αρχίσουν στις 11 τη νύχτα και θα διαρκέσουν έως τις 5 το πρωί της Παρασκευής (28.08.2026). Θα διενεργηθούν:

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– Στο περιαστικό σύστημα οικισμών της Αρτέμιδας (Λούτσας) και κατά μήκος της οδού Αρίωνος. Ο δρόμος αυτός θα παραμείνει κλειστός κατά τις ώρες της

επιχείρησης

– Στο αγροτικό σύστημα περιοχών των Σπάτων, στην περιοχή ΚΙΑΦΑ, πλησίον του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Η κεντρική οδική αρτηρία που συνδέει την πόλη των Σπάτων με την πόλη της Αρτέμιδας δεν θα επηρεαστεί από την επιχείρηση και θα λειτουργεί κανονικά.

Ο Δήμος Σπατέων – Αρτέμιδος έχει ενημερωθεί ώστε να προβεί σε ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας. Και αυτό διότι όσο διαρκούν οι ψεκασμοί δεν πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα εντός του οικισμού αναφοράς. Πρέπει επίσης να απομακρυνθούν ή να καλυφθούν τυχόν υπάρχοντα μελισσοσμήνη στην περιοχή.

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Η Περιφέρεια δημοσίευσε και χάρτη με τις περιοχές όπου θα γίνουν οι ψεκασμοί. Εξέδωσε επίσης πρακτικές συμβουλές προς τους πολίτες.

Ποια μέτρα προστασίας πρέπει να λάβετε

Όσο διαρκούν οι ψεκασμοί και για να αποφευχθεί η έκθεση στο ψεκαστικό υλικό, οι κάτοικοι παρακαλούνται:

– Να μην κυκλοφορούν και να μην παραμένουν σε εξωτερικούς χώρους

– Να διατηρούν κλειστά πόρτες και παράθυρα των κατοικιών τους

– Να διατηρούν εκτός λειτουργίας τα κλιματιστικά και τους ανεμιστήρες

– Να απομακρύνουν από αυλές και μπαλκόνια ρούχα, παιδικά παιχνίδια και άλλα εκτεθειμένα αντικείμενα

– Να κρατούν τα κατοικίδια και τα οικόσιτα ζώα σε στεγασμένους χώρους

– Να δώσουν ιδιαίτερη μέριμνα σε άτομα με προβλήματα υγείας, ώστε να αποφευχθεί η έκθεσή τους

Οι μελισσοκόμοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των μελισσοσμηνών.

Η τήρηση των παραπάνω μέτρων είναι απαραίτητη για την ασφαλή και αποτελεσματική πραγματοποίηση των ψεκασμών.

πηγή: Iatropedia.gr