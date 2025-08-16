Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στα Καλάβρυτα στην περιοχή Λιβάδι: Εναέρια μέσα παλεύουν με τις φλόγες

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο, πέρα από πυροσβέστες- και εθελοντές
Φωτιά

Πάνω από 20 πυροσβέστες και 3 ελικόπτερα επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (16.08.2025) στα Καλάβρυτα.

H φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στην περιοχή Λιβάδι Καλαβρύτων με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσουν πυροσβέστες και εθελοντές πριν προλάβει να επεκταθεί.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Συνεχείς οι ρίψεις νερού από 3 ελικόπτερα.

Στο μέτωπο βρίσκονται και βυτιοφόρα αλλά και μηχανήματα έργου ΟΤΑ

Ελλάδα
