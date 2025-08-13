Φωτιά στα Μέγαρα: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα – Βελτιωμένη η εικόνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης (13.8.2025) στα Μέγαρα Αττικής κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην περιοχή Κουμιντρί των Μεγάρων και καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε και το 112 για τον Άγιο Κωνσταντίνο.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις, ενώ η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη.

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στηv περιοχή Οικισμός #Άγιος_Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Στο σημείο έσπευσαν 95 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 30 οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Οι πυροσβέστες καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο αλλά το έργο τους δυσκολεύουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.