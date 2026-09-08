Ελλάδα

Φωτιά στα Μέγαρα, στην περιοχή Κανδήλι

Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα σε μια προσπάθεια να μην εξαπλωθεί η φωτιά
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ / EUROKINISSI
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Η φωτιά ξέσπασε μετά τις 16.00 το απόγευμα της Τρίτης (8/9/26) σε δασική έκταση, στην περιοχή Κανδήλι, στα Μέγαρα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για τη φωτιά στα Μέγαρα κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η Αττική είναι σήμερα (8/9/26) μεταξύ των περιοχών με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, προειδοποίηση που υπάρχει και για την Τετάρτη (9/9/26).

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Μαζί με την Αττική, σε «red code» θα βρίσκεται και η Εύβοια.

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής. 

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