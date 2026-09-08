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Κυριακή Γρίβα: «Η δικαιοσύνη κάνει βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών» λέει η οικογένεια για την παραπομπή των αστυνομικών

Η οικογένεια έκανε λόγο για πρώτη δικαίωση, αναφερόμενη στην παραπομπή των 4 αστυνομικών από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων
Η μητέρα της Κυριακής Γρίβα
Η μητέρα της Κυριακής Γρίβα έξω από το Εφετείο / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
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Δύο χρόνια μετά από την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση παραπέμπονται σε δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

«Μετά την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων από σε δίκη για κακούργημα, το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση δια παραλείψεως υπόχρεου προσώπου.

Η οικογένεια της Κυριακής βλέπει τη δικαιοσύνη να κάνει βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών. Με απόλυτο σεβασμό στη δικαστική διαδικασία και το τεκμήριο αθωότητας, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την πλήρη διαλεύκανση και τη δικαιοσύνη που της αξίζει» ανέφεραν οι δικηγόροι του πατέρα και της αδελφής της Κυριακής Γρίβα, Ελένη Μαζαράκη και Χρυσοβαλάντης Λυγνός.

Έλενα Τζούλη: «Πρόκειται για μια πρώτη δικαίωση»

Η δικηγόρος της οικογένειας Γρίβα, Έλενα Τζούλη, έκανε λόγο για πρώτη δικαίωση, αναλύοντας τις ευθύνες των τεσσάρων αστυνομικών πως «σήμερα εκδόθηκε το παραπεμπτικό βούλευμα εις βάρος των τεσσάρων αστυνομικών, οι οποίοι παραπέμπονται για θανατηφόρα έκθεση δια παραλείψεως.

Μιλάμε για τη σφαγή της Κυριακής Γρίβα μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου πήγε και τα έκανε όλα σωστά για να ζητήσει βοήθεια.
Σύμφωνα με αυτό παραπέμπονται ομόφωνα η επόπτρια, η οποία γνώριζε πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και παρόλα αυτά δεν καθοδήγησε τη νεωτέρα σε ηλικία αξιωματικό υπηρεσίας, αλλά ούτε και η ίδια η επόπτρια έκανε το παραμικρό, μολονότι διέθετε η ίδια περιπολικό προκειμένου να συνοδεύσει την άτυχη Κυριακή κάποιος αστυνομικός στο σπίτι της. Τώρα θα ήταν ζωντανή η Κυριακή αν είχαν γίνει αυτές οι ελάχιστες ενέργειες, που δεν χρειάζεται να είσαι αστυνομικός. Χρειάζεται να είσαι άνθρωπος καταρχήν».

Μιλώντας στο Orange Press Agency αναφέρθηκε στην αδράνεια της αξιωματικού υπηρεσίας αλλά και στη στάση του σκοπού, ο οποίος, όπως κατήγγειλε, παρακολουθούσε την επίθεση «από το ενάμισι μέτρο σαν να βλέπει κινηματογράφο, χωρίς να κάνει καμία κίνηση αποτροπής προκειμένου να σωθεί η άτυχη Κυριακή από τις πέντε μαχαιριές». Παράλληλα, σημείωσε πως ο αξιωματικός της Άμεσης Δράσης δεν αξιολόγησε ούτε προτεραιοποίησε το τηλεφώνημα της παθούσης.

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