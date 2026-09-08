Μέγαρα: Εγκληματική ομάδα έκλεβε οχήματα και τα διέλυε για ανταλλακτικά – Δύο συλλήψεις

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία στα Μέγαρα σε δύο άντρες, ηλικίας 23 και 26 ετών, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές αυτοκινήτων και στη συνέχεια τα διέλυε, με σκοπό την πώλησή τους ως ανταλλακτικά.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (05.09.2026) σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Νέα Πέραμο συνελήφθησαν οι δύο άντρες.

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Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συστήσει και ενταχθεί σε αυτήν τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο, με σκοπό την κατ’ εξακολούθηση κλοπή οχημάτων και στη συνέχεια την κοπή και διάλυσή τους, προκειμένου να πωληθούν ως ανταλλακτικά σε πολίτες.

Κατά την έρευνα στο συνεργείο κατασχέθηκαν τρία κλεμμένα οχήματα, τα οποία πρόκειται να αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους, καθώς και επαγγελματικά εργαλεία για την κοπή και διάλυση οχημάτων, πλήθος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας, ένα κλεμμένο δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ και μία κυνηγετική καραμπίνα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.