Πυρκαγιά στα Μιντζαίικα Αχαΐας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Ελλάδα

Φωτιά στα Μιντζαίικα Αχαΐας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Αχαΐα το μεσημέρι της Πέμπτης 21.08.2025.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Μιντζαίικα Αχαΐας και συγκεκριμένα η φωτιά καίει σε δασική έκταση.

Άμεσα έσπευσαν στο συμβάν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι έστειλε εξώδικα για ψευδή δημοσιεύματα: Fake news η αγορά πολυτελούς ακινήτου στο Ελληνικό
Τα εξώδικα αφορούν τα sites Karditsa sta akra και VoiceNews, τα οποία είχαν αναφέρει σε δημοσιεύματά τους την συναλλαγή χωρίς να υπάρχει επιβεβαίωση των στοιχείων, με αποτέλεσμα να διαψευστούν
Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη
