Φωτιά στα Μιντζαίικα Αχαΐας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Αχαΐα το μεσημέρι της Πέμπτης 21.08.2025.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Μιντζαίικα Αχαΐας και συγκεκριμένα η φωτιά καίει σε δασική έκταση.

Άμεσα έσπευσαν στο συμβάν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζαίικα Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025

Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.