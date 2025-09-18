Ελλάδα

Φωτιά στα Χανιά: Καίει σε χωματερή – Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις χωρίς ωστόσο να απειλούνται ακόμα σπίτια
φωτιά
φωτό flashnews

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Πέμπτη (18/9/2025), στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι Χανίων.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκτεταμένη φωτιά στο Κύτταρο Κ3, χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων του εργοστασίου στα Χανιά, ενώ έχει σπεύσει ήδη μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Στον συγκεκριμένο χώρο τοποθετούνται σύμμικτα απορρίμματα.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία με περισσότερους από 35 άνδρες για την κατάσβεση της φωτιάς, 10 υδροφόρα οχήματα, ενώ έχει ζητηθεί συνδρομή κι από Πυροσβεστικά οχήματα από την 115 Πτέρυγα Μάχης.

Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις χωρίς ωστόσο να απειλούνται για την ώρα εγκαταστάσεις, μηχανήματα και εργαζόμενοι.

 Προσπαθούν επίσης να καλύψουν τα φλεγόμενα σκουπίδια με χώμα μέσα σε μια κόλαση φωτιάς.

 

 

φωτιά από flashnews
φωτιά από flashnews
φωτιά
φωτό από zarpanews
φωτιά
φωτό από zarpanews

Πυκνοί μαύροι καπνοί είναι ορατοί από το σημείο στο οποίο έχει εκδηλωθεί η φωτιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εθνική Πινακοθήκη: Το δικαστήριο απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα για την απαγόρευση της έκθεσης «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου»
Τετρακόσιοι και πλέον πιστοί ζητούσαν να τοποθετηθεί πινακίδα που να προειδοποιεί τους επισκέπτες για το ενδεχόμενο προσβολής της προσωπικότητάς τους
Έκθεση «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου» στην Εθνική Πινακοθήκη
Newsit logo
Newsit logo