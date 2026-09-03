Φωτιά στη Φλώρινα: Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Εκκενώθηκε η Κρυσταλλοπηγή

Σκληρή μάχη με τις φλόγες έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Φλώρινα (03.09.2026). Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή με την Πολιτική Προστασία να στέλνει μηνύματα 112 για εκκένωση της περιοχής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε δασική περιοχή στη Φλώρινα, νωρίς το βράδυ. Γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα τα ξημερώματα να ηχήσει το 112 για εκκένωση της Κρυσταλλοπηγής.

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«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας απομακρυνθείτε προς Πρέσπες μέσω Παλαιού Οδικού Δικτύου ή Εγνατίας Οδού. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν συγκεκριμένα στο μήνυμα.

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Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας #Φλώρινας απομακρυνθείτε προς #Πρέσπες μέσω Παλαιού Οδικού Δικτύου ή Εγνατίας Οδού



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) September 3, 2026

Νωρίτερα είχε ζητηθεί από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Ενεργοποίηση



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας #Φλώρινας



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και πλέον στο σημείο βρίσκονται 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

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Με το πρώτο φως της ημέρας, έχει διατεθεί – μέχρι στιγμής- κι ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.

Ιδιαίτερη δυσκολία στην προσπάθεια κατάσβεσης προκαλεί το γεγονός ότι η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.