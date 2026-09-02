Η φωτιά στον Μύτικα Θήβας ξεκίνησε από εργασίες σε φωτοβολταϊκό πάρκο – Δύο συλλήψεις

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Πυροσβεστική για την μεγάλη φωτιά κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο που εκδηλώθηκε σήμερα (02/09/2026), στην περιοχή Μύτικας στη Θήβα.

Η φωτιά στον Μύτικα στη Θήβα εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 και, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έχει επηρεάσει έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων.

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Κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. μετέβη άμεσα στην περιοχή και προχώρησε σε ενδελεχή έρευνα για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο άντρες, ηλικίας 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν τις εργασίες. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

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Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική: «Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, όσο οι καιρικές και μετεωρολογικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την ανάφλεξη και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Ιδιαίτερα σε ημέρες υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, πρέπει να αποφεύγεται κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, υπερθέρμανση ή γυμνή φλόγα, ιδίως η χρήση γεωργικών μηχανημάτων, καταστροφέων, τροχών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν δεν διασφαλίζονται πλήρως οι απαιτούμενες συνθήκες πυρασφάλειας.

Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας, να προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους στις επικρατούσες συνθήκες και να ενημερώνονται καθημερινά για τον δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η Δ.Α.Ε.Ε. και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας».